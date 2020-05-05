命大！小客車國道爆胎「翻滾5圈」婦慘拋車外　3秒爬起救小孩　

▲休旅車翻滾幾圈後，妻子被拋飛車外後又站了起來將小孩抱出，陳男趕緊將小孩抱上救護車送醫。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

桃園市1名張姓男子，2日下午載著妻子與小孩，行經國道1號南下152K處，突然輪胎爆胎，失控撞向中央護欄後翻滾數圈，倒在內側車道上；妻子被拋飛出車外，不到3秒時間又立刻站了起來，衝向小客車將小孩抱出車外，後方駕駛看傻了眼，直呼真是命大啊！

據後方行車紀錄器顯示，當時休旅車行駛在前方5 、60公尺的地方，先是左右打滑，接著一個90度的大轉彎撞向中央護欄，導致整輛車失控翻覆，接連翻滾了5圈後，就看見1名女姓倒臥車道上，但不到3秒鐘時間，女子竟然自行爬起，轉頭衝向休旅車，將車內小孩抱出。

▲張男1家3口翻車後自行脫困，站在路邊等待救援，所幸送醫後都無大礙。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣消防局表示，接獲通報後立即派員前往援救，抵達時發現張男1家3口已經自行脫困站在車外，經初步檢查後，被拋飛出車外的妻子和車上小孩皆無大礙，張男則有輕微撕裂傷，送醫後也無生命危險；只是後方駕駛目睹全部過程，都覺得不可思議。

國道三大隊泰安分隊長陳繼昌表示，初步研判為休旅車爆胎後，駕駛一時情急直踩煞車，才導致車輛失控翻覆；警方也呼籲民眾，車輛在行駛途中忽然爆胎，切記不可以急踩煞車，否則容易造成打轉或翻車，應該放開油門讓速度減緩，讓車輛慢慢滑至路肩後再打電話求援，以確保行車的安全。

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