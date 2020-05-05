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美議員憂孔子學院「助中國滲透校園」　聯手啟動調查

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▲▼孔子學院的學生穿著特殊服裝，紀念孔子的誕辰。（圖／達志影像／美聯社）

▲孔子學院的學生穿著特殊服裝，紀念孔子的誕辰。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓4日專電

中國長年在美資助成立孔子學院，外界擔憂美國年輕人遭洗腦。多位資深共和黨籍眾議員今天表示，將調查中國試圖滲透美國大專院校一事，並要求美國教育部提供中國相關投資資料。

多位美國眾議院委員會共和黨籍首席議員，今天聯名致函美國教育部長戴弗斯（Betsy DeVos），要求提供中共為策略性及宣傳目的，在全美高等教育機構投資的相關資料。

聯名議員包括於眾院監督委員會、教育委員會、軍事委員會、國土安全委員會、科學暨太空委員會、情報事務常設委員會，及外交委員會擔任首席議員的喬丹（Jim Jordan）、福克斯（Virginia Foxx）、索恩貝里（Mac Thornberry）、羅傑斯（Mike Rogers）、魯卡斯（Frank Lucas）、努尼斯（Devin Nunes）及麥考爾（Michael McCaul）。

議員於信函中表示，他們長期擔憂中國政府可能利用策略性投資，將大專院校變成洗腦美國年輕學子的場所。根據史丹佛大學胡佛研究所（Hoover Institution）2018年一份報告，美國大專院校及中等學校，分別設有約110所孔子學院及超過500間的孔子教室。

議員引述報告內容指出，這些孔子學院、教室雖聲稱，成立目的是教授中文及中國文化，但許多教學人員及監督機構警告，它們可能利用美國大專院校為中共作宣傳，威脅美國學術自由。

此外，議員表示，中國長期透過策略性投資美國學術界，試圖竊取美國公司甚至美國政府的機密資訊及科技。除了用錢換取在美國高等教育機構中的影響力，北京也限制任何「不符中共宣傳論調」的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）起源研究調查。

議員強調：「上述作為讓人不禁要問，受聯邦納稅人金錢資助的美國高等教育機構，應不應該收取來自中國、中國共產黨或其他附屬組織的資金？」

喬丹表示，他們不能讓「危險共產政權」用錢換取進到美國高等教育機構的權限。由於中共初期隱匿，導致疫情對美國及世界其他國家的衝擊大幅增加。喬丹指出：「為了美國人民，我們必須對中國究責，並且阻止他們對我們國家帶來進一步傷害。」

由於爭議不斷及來自美國政府的壓力，部分在美設立的孔子學院近年來紛紛關閉。

根據美國之音中文網報導，估計美國有超過100所孔子學院，其中大約已關閉40所；美國加州大學戴維斯分校（UC Davis）4月28日也宣布，將自今年8月15日起關閉2013年成立的孔子學院。

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