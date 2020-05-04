直接威脅日韓、澳洲！港媒：解放軍遠程轟炸機「轟20」可望11月首次亮相

▲大陸軍迷繪製轟-20想像圖。（圖／翻攝自新浪軍事）



記者邱茀濱／綜合報導

解放軍新一代遠程戰略轟炸機「轟-20」可能今年準備好交付，但據說北京仍在評估，在新冠肺炎大流行的關鍵複雜時機，揭幕這款新戰機所帶來的衝擊。

據《南華早報》報導，中共官方消息稱，能增加中方作戰範圍的「轟-20」超音速隱形轟炸機，若疫情有效控制的話，有望在今年11月的珠海航展首次亮相。

知情人士指出，珠海航展可望成為提升中國形象，同時宣傳中國充分控制住疫情的平台，代表著新冠肺炎並未對中國國防工業帶來影響。不過，報導卻稱，轟炸機若出現在今年的航展上，可能會直接威脅其打擊範圍內的國家，尤其是澳洲、日本和朝鮮半島，進一步加劇緊張的局勢。

另一位消息來源也透露，北京領導高仍在審慎考慮，在新冠肺炎疫情大流行已經導致區域緊張之際，發表「轟-20」是否會影響區域平衡；「就像洲際彈道飛彈一樣，所有的戰略轟炸機都能搭載核武器，若真如中國所說他們追求的國防政策純是防衛性質，又為何需要這種進攻性武器？」

據悉，轟-20很可能採用4台渦扇-18渦扇發動機的亞音速飛翼式隱身佈局，其進氣道與排氣道均採用曲面的降低反射的結構而且均位於機體上部以減少紅外和雷達反射截面，大量使用新型複合材料的蒙皮與部件，貼片式有源分佈式雷達系統與機體融為一體。

此外，轟-20操控系統已使用最先進的光傳構型，在內置兩個旋轉武器掛架的情況下，最大航程可達12200公里，如進行一次空中加油則航程可延長到18000公里，再結合射程為2500公里的長劍-20巡航導彈，則幾乎可以打擊大部分全球目標。

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