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面對新冠疫情免驚心頭定　居家保健中藥茶飲提升免疫力

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▲台南市立安南醫院中醫部醫療團隊指出，民眾如有需求可向中醫部諮詢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市立安南醫院中醫部醫療團隊指出，民眾如有需求可向中醫部諮詢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市立安南醫院中醫部黃升騰部長表示，面對新冠肺炎疫情，除勤洗手、戴口罩、保持適當社交距離等，老年人、免疫力下降、及有慢性疾病者是高危險群，要特別要注意保護，中醫注重預防疾病，加強身體防禦功能，主要保持身心健康及規律生活作息，另外可以藉由中藥與中醫的保健方法來增加身體的抵抗能力。

黃升騰部長說，新型冠狀病毒肺炎，潛伏期約5~14天，主要症狀有咳嗽、發燒、肺部浸潤、腹瀉、失去嗅覺與味覺，及無症狀；目前失去嗅味覺與腹瀉症狀的人數有上升的趨勢，根據《Nature》研究發表患者發病前5天（症狀不明顯，或無症狀）的病毒量和傳染力到達高峰，國內專家對於台灣的確診個案進行追蹤也得到相同的結果，並發現個案一開始發病的病毒量就很高，大約持續一星期，之後病毒量才漸漸下降，根據台灣235位確診個案分析，治癒時間是8~53（中位數24天）。

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▲台南市立安南醫院中醫部醫療團隊指出，民眾如有需求可向中醫部諮詢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林峻邦主任指出，台灣屬海島型氣候，目前正值季節交替，加上5-6月梅雨季節，降雨量較多，環境潮濕，黴菌、塵蟎容易滋生，也容易讓身體有濕氣，造成免疫力紊亂。古代以配戴香囊作為預防瘟疫的方法，將香囊掛在衣襟或放在口袋，香囊內的中藥含有揮發性物質，具有芳香開竅，辟穢解毒功效，也有除濕驅蟲的效果。

▲台南市立安南醫院中醫部醫療團隊指出，民眾如有需求可向中醫部諮詢。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市立安南醫院中醫部醫療團隊指出，民眾如有需求可向中醫部諮詢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃升騰部長說，安南醫院中醫部為預防保健冠狀病毒感染，特推出防疫一號方茶飲、防疫二號方茶飲及防疫香囊，提升免疫力，確保民眾安康。防疫一號方茶飲可健脾益氣，化濕解毒，適合無特別症狀，或容易感冒，免疫力較差者，加強身體的正氣。以熱水沖泡當作茶飲。防疫二號方茶飲可清熱解毒，利濕化濁，適合有輕微的咳嗽、咽痛，或腸胃道不適，或有輕微感冒症狀者的人服用。以熱水沖泡當作茶飲。防疫香囊：可辟穢解毒，香囊香味對於防蟲驅蚊也有不錯的效果。可佩掛衣襟或放在口袋。

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