KTV歡唱中途闖入帶刀不速客　2人遭砍傷送醫...警循線追緝中

▲萬華梧州街凌晨發生砍人案，2男2女在包廂遭不明人士砍傷。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市萬華區22日凌晨3時許，2名男子與2名女性友人到梧州街一間KTV歡唱，氣氛正嗨卻突然出現一群不速之客，手持刀械對2名男子一陣亂刺亂砍，一群人行兇後搭計程車逃離現場。警方獲報派員到場，協助傷者送醫急救，經救治並無生命危險。警方不排除此案為尋仇砍人，已掌握計程車的車牌號碼與逃逸路徑，將約談他們到案，並依《刑法》聚眾鬥毆罪嫌偵辦。

▲警消協助傷者送醫。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，胡姓男子（23歲）與楊姓男子（24歲）帶著2名女性友人，到梧州街一家KTV地下1樓的包廂消費，唱得正起勁時，不料突然出現14名手持棍棒、刀械的不明人士，不分青紅皂白就朝他們砍去，逞兇後分乘3輛計程車離開，留下受傷的胡、楊2人。

▲傷者的女性友人衣服上留有血跡。（圖／記者游宗樺攝）

附近民眾表示，事發前有看到一群年輕人徒步走進包廂，不久後便用跑的離開，搭上計程車分頭離去，之後就看到警方與救護車趕到，2名傷者從KTV裡面被抬出來，其中1人傷勢較重，躺在擔架沒有反應，另外1人則是意識清醒。

轄區派出所獲報派員到場，協助將2名傷者送醫，胡男背部及腋下遭刀刺傷，被送往台大救治無生命危險；楊男則被砍傷，送往和平醫院救治無大礙。經警方詢問傷者友人，不排除為上門尋仇，已掌握14名行兇男子的行跡，與其所搭計程車的車牌號碼，將會調閱監視器循線將他們帶回調查，並依照《刑法》第150條聚眾鬥毆罪嫌偵辦。

►限時下殺！！！