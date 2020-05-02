陸Q1服貿進出口額跌一成　逆差收窄27.7%

▲知識密集型服務產業抗疫情能力較強。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

據大陸商務部2日公布數據顯示，2020年第一季，在新冠肺炎疫情影響下，服務貿易進出口總額為1兆1523億元（人民幣，下同），較去年同期減少10.8%，惟服務貿易逆差收窄27.7%至2637.4億元，顯示整體結構有所改善。

商務部服貿司負責人說明，今年第一季度，受新冠肺炎疫情等因素影響，大陸服務貿易規模下降，但貿易逆差延續去年以來的縮小趨勢，較去年同期減少1012.6億元。

▲新冠肺炎影響大陸Q1服貿、貨貿進出口總額下滑。（圖／CFP）

數據來看，今年第一季，大陸服務進出口總額1兆1523.0億元年減10.8%。其中，出口4442.8億元，下降4.1%；進口7080.2億元，下降14.5%，服務出口降幅小於進口10.4個百分點，是逆差收窄的主因。

大陸商務部指出，分產業類別來看，抗疫情衝擊能力較前的是知識密集型服務產業，在2020年第一季進出口總額達4669.3億元，增長7.8%，佔整體的比重達到40.5%，比上年同期提升7個百分點。

其中，知識密集型服務出口2624.2億元，增長11%，佔服務出口總額的比重達到59.1%，提升8個百分點；成長較快的領域是知識產權使用費、金融服務、電信計算機和信息服務。

知識密集型服務進口2045.1億元，增長4.1%，佔服務進口總額的比重達到28.9%，提升5.2個百分點；進口增長較快的領域是電信計算機和信息服務、金融服務等。

另在貨物貿易方面，大陸海關總署已於4月14日公布今年首季的數據表面。其中，據海關統計，第一季中國大陸貨物貿易進出口總值6.57兆元人民幣，比去年同期下降6.4%。其中，出口3.33兆元、年減11.4%；進口3.24兆元、年減0.7%；貿易順差983.3億元、收窄80.6%。

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