烏茲別克正妹「360度零死角」美炸！超高顏值+甜唱韓文歌...狂吸百萬粉

▲Karimova Elina皮膚白皙、五官精緻，就連身材也很纖細。（圖／翻攝自IG／Karimova Elina）

記者周亭瑋／綜合報導

說到天仙級正妹，許多人第一時間會想到俄羅斯、烏克蘭，但其實位在中亞的烏茲別克，也是美女如雲阿！現居南韓的Karimova Elina，擁有娃娃般精緻臉孔，嗓音甜美的她也經常翻唱流行歌及韓劇主題曲，擄獲大票粉絲的芳心。

今年23歲的Karimova Elina來自烏茲別克，因為熱愛KPOP及南韓文化，所以選擇赴南韓讀大學，後來更開啟網紅生活，YouTube頻道擁有61萬訂閱的她，經常翻唱南韓團體的熱門曲目或韓劇OST，就連日本歌曲也行。

請繼續往下閱讀...

▲不只美，Karimova Elina還擁有好歌喉。（圖／翻攝自IG／Karimova Elina）

當然，360度零死角的超高顏值，自然是吸引了大票粉絲，在IG有多達114萬人追蹤，而她也在抖音嶄露頭角，成為新晉女神。

從她的社群網站上可見，網友們瘋狂蓋樓讚美告白，直呼「妳太漂亮了」、「最美的女孩」、「我的皇后阿」、「為什麼能這麼美麗」、「就像芭比一樣」、「超愛妳的阿」。

▼就像真人洋娃娃一樣。（圖／翻攝自IG／Karimova Elina）