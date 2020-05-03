北韓無預警彈襲哨所！南韓軍開槍回敬20發　研判「濃霧」引衝突

記者羅翊宬／編譯

北韓今（3）日上午7時41分（台灣時間6時41分）無故開槍射擊南韓非軍事區的哨所（GP），南韓聯合參謀本部指出，位於江原道鐵原郡非武裝地區中部戰線的臨時監視哨所遭到北韓軍方無故開槍射擊，所幸並無人員傷亡、裝備也無損傷。南韓軍方事後分析北韓意圖，認為此次事故應為北韓軍方誤擊，意圖挑釁的機率極低。

南韓軍方的報告指出，今晨7時41分，哨所服役的人員突然聽到數發槍響，隨後檢查哨所週遭，發現哨所的外牆上有4道彈痕，依據應對指南，在現場指揮官判斷下廣播警告、告知對方違反《919南北軍事協議》，並鳴槍示警2次，每次發射10發子彈。

南韓軍方研判，此次事故應非北韓蓄意挑釁。當時濃霧瀰漫、能見度只達1公里，事發時剛好是北韓軍方的交班時間，且北韓軍方哨所附近的農耕地區在事發前後皆無值得注意的特殊動向，因此推測此為北韓軍方意圖挑釁的機率較低。

▲南北韓曾在協議生效後，開始拆除非軍事區哨所。（圖／路透社）

南韓軍方表示，北韓較近的哨所距離被射擊的哨所約1.5至1.9公里，在有效射程之外，而被擊中的哨所，其地理位置也較北韓哨所來得高，不排除此次事故為北韓軍方誤射所致。

南韓軍方於9時35分（台灣時間8時35分），以將星級會談南側首席名義向北韓軍方撥打熱線，希望在事態擴大前能聽到合理的解釋、說明，不過北韓至今仍無回應。

《919南北軍事協議》為南韓總統文在寅、北韓國務委員長金正恩2018年9月於平壤會談時簽下的協議，雙方停止陸、海、空所有地區的各種軍事敵對行為。據悉，此次事件為雙方簽下協議後，首度在哨所展開的軍事衝突。

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