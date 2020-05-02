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社會 社會焦點 保障人權

可惡！新店獵人「擁58組獵具」害保育類山羊痛苦慘死…動保處怒罰100萬

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▲▼獵人。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲長鬃山羊為第3級保育類動物，慘遭獵人殺害。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名獵人長期違法使用獵具，在新店山區捕捉野生動物，動保處於3月29日逮到獵人，還發現保育類長鬃山羊的屍體，依野保法第18條規定，最高可處5年以下有期徒刑，併科100萬元以下罰金，後來又有民眾報案稱動物遭獵殺，動保處找了警方一起到場埋伏，再次抓到同一個獵人，並查獲大批獵具。

▲▼獵捕用品。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲獵捕用品。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，動保處在4月19日接獲民眾通報，有獵人在新店山區內設置獸鋏獵捕野生動物，動保處隨即派員會同內政部警察署保七總隊到場埋伏，成功逮到高姓獵人等嫌，起出捕獸鋏11組、山豬吊47組及半成品獵具一批，是目前查獲最多獵具的一次。

▲▼獵人。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲動保處與保七警方逮到獵人們。（圖／記者陳雕文翻攝）

高姓獵人解釋，由於上次被查獲後，心生悔意，所以是返回山上將布設的獵具收回；動保處表示，高男的獵具上次才害長鬃山羊痛苦慘死，沒想到此次又查獲數量種類繁多的獵具，甚至還有未完成的半成品，由於捕獸夾具強大傷害性，是殘忍的捕抓方式，不僅危害野生動物，同時也可能令人誤觸！

▲山豬吊。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲山豬吊。（圖／記者陳雕文翻攝）

農業局長李玟表示，依據野生動物保育法第18條規定，保育類野生動物應予保育，任何人不得隨意騷擾、虐待、獵捕、宰殺或其他利用，違者依同法最重可處5年以下有期徒刑，併科100萬元以下罰金。民眾如發現有違法陳列、獵捕或買賣保育類野生動物之行為，可拍攝相關照片、影片或記下車牌，通報動保處或就近報警處理。

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