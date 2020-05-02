哈爾濱變疫情新災區！7天建成「火眼」實驗室　日可檢測核酸1萬份

▲黑龍江出現疫情反彈，多名官員被懲處。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

隨著黑龍江省成為新冠肺炎疫情新重災區，對核酸檢測需求大增。哈爾濱市1日宣佈，歷經7天火速打造的哈爾濱「火眼」實驗室（氣膜版）項目正式建成，投用後每日核酸檢測通量將達10000份。

▲ 哈爾濱「火眼」實驗室誕生。（圖／哈爾濱日報）

據《哈爾濱日報》報導，當地引入華大基因「火眼」實驗室（氣膜版）項目，打造萬人通量的規模化核酸檢測平臺。據新區平房片區招商局楊建成介紹，該氣膜型「火眼」實驗室充分考慮全球生物安全要求和行業規範，由6個氣膜構成，佔地約1700平方公尺。

楊建成指出，實驗室共設置五大功能區，包括樣本採集區、樣本接收區、試劑準備區、樣本製備區和擴增區，並配備了氣鎖轉換、醫廢出口、衛生間等輔助轉換空間，安裝了Class II 生物安全櫃、全自動核酸製備儀、QPCR 儀、抗體檢測設備、基因測序儀、高性能服務器等50台新冠病毒核酸檢測設備。

▲實驗室已經完成了第一輪實驗。（圖／哈爾濱日報）

實驗室通過新風系統和高效過濾系統(HEPA) 的創新性設計，對每個功能區進出風的空氣進行過濾管理，輔助連接區的統一氣體消殺確保了各個功能空間的相互獨立，同時保障實驗室向外排放的潔淨度，以符合基因擴增實驗室及病毒檢測實驗室生物安全等相關標準和指南。

楊建成表示，目前氣膜版「火眼」實驗室已經完成了第一輪實驗，運行效果良好，具有會生長、低能耗、更智慧、可收納、易運輸、可降解等優點，「哈爾濱實驗室已有30多位工作人員到位，今晚就可以開始核酸檢測工作。」

▲實驗室內部。（圖／哈爾濱日報）

據瞭解，為了快速解決多個國家和地區沒有生物安全實驗室的問題，華大基因和易托邦聯合設計了可移動充氣式P2 級生物安全實驗室——氣膜版「火眼」實驗室，並於4 月3日在深圳國家基因庫舉行了全球揭幕儀式，哈爾濱「火眼」實驗室為全球首個氣膜版「火眼」實驗室，全面投用後，將為龍江疫情防控和復工復產提供重要的科學依據。