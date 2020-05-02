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每5分鐘就有1人下葬！巴西聖保羅挖上萬墓穴　總統喊：責任不在我

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▲▼聖保羅最大公墓維拉福爾摩沙。（圖／達志影像／美聯社）

▲維拉福爾摩沙公墓鳥瞰圖。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者施怡妏／綜合報導

新冠肺炎疫情嚴峻，截至1日巴西死亡人數高達6千人，巴西最大城市聖保羅（Sao Paulo）最大公墓維拉福爾摩沙（Vila Formosa），正在挖掘的墓穴超過1.3萬個，每位家屬只能在墓穴旁停留五分鐘，因為每五分鐘就會有一人下葬，連道別的話語都來不及說。

綜合外媒報導，維拉福爾摩沙是拉丁美洲最大的公共墓地，主要提供給貧窮的家庭，聖保羅正遭到新冠病毒的襲擊，許多人在這場疫情中失去生命，墓穴的數量不夠存放，只好不停的挖掘，如今已經挖掘超過1.3萬個公墓，但儘管如此，醫療人員依然沒有放棄任何的希望。

▲▼聖保羅最大公墓維拉福爾摩沙。（圖／達志影像／美聯社）

▲平均每5分鐘就有一人下葬。（圖／達志影像／美聯社）

英國天空電視台（Sky News）製片人瑪西婭·雷維多薩（Marcia Reverdosa）在墓地待了兩天，她表示，那是一種緊張又令人難過的氣氛，一切都以非常迅速的速度進行，「如果有多餘時間，可以待在墓旁五分鐘，但沒辦法為死者祈禱，沒有時間告別，無法見到最愛的人最後一面。」

面對疫情洶洶來襲，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）29日卻回應，「實施社交安全距離應該是州長以及市長的責任」，聖保羅是巴西疫情最嚴重的地方，有許多人死亡，「（媒體）不應將不屬於我的責任推來我身上，你們應該要去問聖保羅州長」。此話一出，惹來許多爭議，被民眾痛批拒絕承擔疫情責任。

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