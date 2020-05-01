驚豔！新北3警花守護土城　犯人被「電暈」乖乖交出槍枝…老人小孩都愛死了

記者陳雕文／新北報導

新北市土城區一名3歲女童日前晚間在馬路上大哭要找媽媽，旁人靠近她就尖叫，警員李妍瑾見狀上前安撫，女童竟露出笑容，李員把她抱回派出所吃餅乾、喝水，後來其母親接回，感激警方的熱心；據了解，土城有3名外型特別亮麗的女警，除了熱心助人，照顧弱勢孩童，持槍歹徒看到還被「電暈」乖乖繳械。

●李妍瑾（從警1年多）

父親生前也是警察，還處理過震驚全台的「白曉燕」命案！李員說，爸爸很辛苦，常常為了辦案無法回家，最後因病過世。媽媽努力把我跟弟弟拉拔長大，不斷說著爸爸努力辦案的故事，還一直勸我也從警，延續「打擊犯罪、伸張正義」的精神，很幸運考上警專，雖然值勤及上班時間長，但我甘之如飴。

▲▼李妍瑾受訪時提到父親早逝，以及母親辛苦養家時，眼眶泛紅，她希望透過警職，照顧家人並延續爸爸正義凜然的精神。（圖／李妍瑾授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

李員分享，曾看到一名長者倒地，其兒子哭求我們幫忙，消防學長CPR，我們負責幫忙把人扛上擔架，看到這樣生離死別的場景，讓我更珍惜身邊重要的人，也提醒自己，認真值勤也要時時注意安全。

●王雅葵（從警3年多）

從警至今3年多，曾在金城派出所擔任警員，目前在土城警分局秘書室服務，除了漂亮，總在過年準備福袋發放給獨居老人，或是幫助迷途老人找到回家的路，簡直比社工還熱心，不時登上媒體版面。充滿抱負的她說，「未來我要努力破大案！」除了照顧弱勢，也能保護廣大民眾。

▲▼王雅葵外型亮麗且熱心助人，人稱土城漂亮寶貝。（圖／王雅葵授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

熱心助人但又生性害羞的王員，受訪時提到，進祕書室其實是對自己的挑戰，學會更多待人處事，也結交許多媒體圈的好友。

●張桂華（從警3年多）

之前於服務業打工，療癒人心的甜美笑容讓她交到很多知心好友。後來張認為，自己的正向力量，也許可以透過警職感染到社會各個角落，說不定能讓社會案件、悲劇減少，因此積極念書，最後順利成為警察。

▲▼張桂華個性大喇喇，燦笑時還會露出性感虎牙，常把人犯或民眾電到不要不要的。（圖／張桂華授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者調查，之前一名老翁滿臉是血倒臥路中，張員上前將人扛到路邊，原本還在呻吟的老翁被張員的高顏質電到不要不要，立刻鎮定地說，「摔倒，小傷啦」；還有一次是乘坐計程車的男子聽到大貨車的喇叭聲而抓狂，隨即開槍洩憤。張員上前把小黃攔停，男子原本一臉不屑，結果被張員的外表電暈，瞬間變乖下車受檢，交出手中的空氣槍（無殺傷力）、腰間的皮帶刀、2顆子彈及一包毒咖啡。

修圖修到厭世！這款CP值很可以