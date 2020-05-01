人潮淹沒百貨「五一群聚節」實況圖曝...連LV也排隊！網怒：台人好健忘

▲連LV也排隊！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

今（1日）是連續第6天零確診，但有網友無奈直呼，民眾把百貨公司給擠爆了，甚至連買精品要排隊，「有一種疫情已過的感覺！」照片曝光後，讓眾多網友擔心喊話，「就不能好好在家嗎？」

台中一名網友在臉書《爆廢公社》傻眼透露，在百貨公司兼職上班的他，下午2點多等打卡時，發現各樓層被人潮淹沒，畫面超衝擊，「原本以為五一勞動節大家會乖乖待在家休息，想不到…有一種疫情已過的感覺！」

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就連停車也是一位難求，原PO親眼所見，「外面的車要進停車場，可是從台灣大道排到惠中路再排到市政北七路啊！停車場沒有空位！爆滿！隔壁大遠百更不用說了，P2的機車停車場肯定是會被移動到車跟車緊緊相貼啊！喔，對了！連LV也要排隊。」

▲人潮淹沒百貨！（圖／翻攝臉書爆廢公社）



多張圖曝光後，原PO忍不住調侃，「今天是五一群聚節，#聚起來！」底下網友也憂心忡忡回應，「看到連6天0確診就忘記了」、「就不能好好在家嗎」、「看到照片跟著擔心起來了」、「台灣人很怕死...但更容易健忘」、「在百貨上班+1，真的看當天人潮就可以知道今天確診多少，前陣子一天10幾例的時候店員都快比客人多」、「坐等國家級簡訊」。

▲網勸在家乖乖防疫！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

其他網友也回報，「台南新光也是塞爆」、「廟口客滿，大直薇閣也客滿」、「南下墾丁也是一堆車」。另一派則幫忙緩頰，「疫情其實台灣相對穩定了，經濟和防疫是時候要取得平衡放鬆了，口罩戴好即可」、「應該是天氣熱的關係，百貨公司有冷氣」。

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