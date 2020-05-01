　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

首件國產快速篩檢試劑獲核准！可專案製造「85分鐘知結果」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼試劑,檢驗,新冠肺炎。（圖／路透）

▲新冠肺炎篩檢，示意圖。（圖／路透）

記者洪巧藍／台北報導

因應新冠肺炎疫情，國內不斷擴大篩檢驗量能以消化每天的疑似通報，另一方面也輔導我國檢驗試劑研發，食品藥物管理署今（1）日就公布第一件國產研發的快速核酸檢測試劑通過核准，讓檢驗時間僅需要85分鐘。

食藥署表示，自疫情初期已建立綠通道法規，成立專案輔導團隊，協助國內疫情所需檢驗試劑研發。截至109年4月30日止，共積極輔導約50件，目前有8件提出申請，首件核酸檢測試劑已通過相關臨床前測試及臨床評估驗證上市。

請繼續往下閱讀...

食藥署醫粧組研究員王兆儀表示，該款核酸檢驗試劑免除檢體前處理過程，從採檢到結果出爐為85分鐘，根據已完成臨床試驗，檢驗試劑的敏感度與特異性都超過95％，通過核准之後，即起可以專案製造；另外針對專案輸入的案件，目前已經核准9件。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，指揮中心目前使用的檢測方式RT-PCR所需時間約4小時，敏感度以及特異性都比較高，且可以一次檢驗三種基因，至於該款試劑僅能檢驗一種基因，敏感性略差，但特異性不錯，所以當檢驗陽性時大致可以確定，但陰性可能可能出現誤差。

莊人祥指出，該試劑目前以定性為主，相對速度快為其優點，但檢測結果還是需要PCR作為驗證；目前國內離島地區尚無可以做PCR檢測的實驗室，或許可以購置相關產品，讓當地可以及早知道初步結果加以因應。

ET快訊
獨／51連假墾丁大街人潮直擊！　一張照曝...攤商放棄了
潮人必備「春捲包」！逛超市也時尚　不到300元就可入手
快訊／殺警案地院最新裁定！鄭嫌仍50萬交保、追加7條件
快訊／大樂透8.3億號碼出爐！「今年最高獎金」幸運兒是你嗎？
大街行刑式槍決！假釋男「連開5槍」轟殺兒時玩伴　法院判免死
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

怕又出現國家級警報…墾丁再出奇招！大街「迷之音」超洗腦

全國規模最大　中市辦高中職線上教學演練46校3萬師生參與

獨／國家警報擋客！51連假墾丁大街「最長排隊人潮」　一張照曝攤商放棄了

首件國產快速篩檢試劑獲核准！可專案製造「85分鐘知結果」

鑑定殺警案遭出征　精神科醫師千字文「還原出庭真相」：只跟李父講過一句話

正妹醫師許書華「防疫大作戰」攻佔表特板　網告白：我都有乖乖看完

12年壓箱作首曝光！重量藝術家吳炫三畫「夜神」：太有靈性，自己都不敢看

民眾不敢去醫院「愛滋匿篩降3成」　5/1起可買試劑「在家自己篩」

清境農場1968人潮亮綠燈　連假首日警方防疫宣導+交通紓導　

統測明天登場須全程戴口罩　3名考生居家隔離中5/23、24補考

大根曝羅志祥現況　聽聞小豬桃色新聞爆出「嚇一跳」

喵星人大戰鱷魚！遊客喊：黑貓小心 一招「如來神掌」敵人嚇到張嘴逃亡

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

劉品言揪3女露營...楊謹華不認老！　宋芸樺夏于喬姊妹臉：長大歪掉惹XD

神隊友顧小孩！家中秒變嗨夜店　超辣小台妹「搖咧」媽：笑到內傷

雲科大浪犬「吊掛陽台」亡　虎科生辯：懲罰牠不小心致死

陸元琪女兒遭男師「偷拍扯傷」不敢上學　兒子考上大學報喜？...聯絡不上爸爸袁惟仁

公車上「脫口罩抬槓」司機勸不聽 老婦怒罵三字經、持傘襲警遭逮捕

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

火辣人氣王甩了肌肉男復合澳洲鮮肉　《慾罷不能》他一聽傻眼...呆住6秒

怕又出現國家級警報…墾丁再出奇招！大街「迷之音」超洗腦

全國規模最大　中市辦高中職線上教學演練46校3萬師生參與

獨／國家警報擋客！51連假墾丁大街「最長排隊人潮」　一張照曝攤商放棄了

首件國產快速篩檢試劑獲核准！可專案製造「85分鐘知結果」

鑑定殺警案遭出征　精神科醫師千字文「還原出庭真相」：只跟李父講過一句話

正妹醫師許書華「防疫大作戰」攻佔表特板　網告白：我都有乖乖看完

12年壓箱作首曝光！重量藝術家吳炫三畫「夜神」：太有靈性，自己都不敢看

民眾不敢去醫院「愛滋匿篩降3成」　5/1起可買試劑「在家自己篩」

清境農場1968人潮亮綠燈　連假首日警方防疫宣導+交通紓導　

統測明天登場須全程戴口罩　3名考生居家隔離中5/23、24補考

怕又出現國家級警報…墾丁再出奇招！大街「迷之音」超洗腦

全國規模最大　中市辦高中職線上教學演練46校3萬師生參與

不斷更新／富邦破蛋　統一陳傑憲擊出3分砲　7局統一15比5富邦

36歲林志穎老婆熱舞曬「鉛筆腿」！　看不出生3胎…火辣小蠻腰全露出

不斷更新／陳禹勳劇場兄弟逆轉戰局　7局中信6比3樂天

李榮浩腿又受傷！　自爆坐輪椅「幸虧上次沒扔」：第5次了

IU「空氣感」妝容滿滿初戀滋味！簡單5步驟　新手就能畫出自然美顏

獨／國家警報擋客！51連假墾丁大街「最長排隊人潮」　一張照曝攤商放棄了

越臭越愛！吃臭豆腐「3驚人好處」讓人想不到　研究證實：能幫助減肥

丁寧狂讚許瑋甯表情好賤！　鄭人碩直播拼了「性感M字腿」網笑瘋

辣模辛尤里醉趴東區街頭　柏油路上打滾..黑色底褲全都露

生活熱門新聞

排自動洗車見露Bra妹　網暴動排隊

車潮湧現！醫傻開2hrs：塞得好厭世…目睹「浪費口罩行徑」爆氣了

買嵜吐司拿到120個果醬　一攤收據傻了

下半身不設防　長腿正妹搭捷運春光全都露

人潮淹沒百貨「五一群聚節」實況圖曝！網怒

51連假墾丁超慘現況曝！旅宿業退房電話接到手軟

徵男優「空幹30秒」　Swag直播主挑戰法律極限

軍艦士兵哈啾一下染新冠　「舌相」竟透露病毒蹤跡

慶祝連6天+0！農民送6顆大西瓜

命理師揭金正恩生死：應氣數已盡

不用假人了？職棒將開放觀眾入場

五一連假天氣攻略！2縣市熱飆36°C

iPhone 6S→新一代SE！他用2天曝滿意心得

快訊／刺殺鐵路警無罪！廢死聯盟4連發文：逆風很辛苦啊

更多熱門

相關新聞

正妹醫師許書華「放疫大作戰」攻佔表特板

正妹醫師許書華「放疫大作戰」攻佔表特板

自從新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發以來，政府徵用大部分的電視頻道，播放「防疫大作戰」的衛教廣告，在最新的收取郵件、快遞主題的廣告中，由高顏值的家醫科醫師許書華負責衛教，因此引發網友的話題，甚至還被PTT鄉民分享到表特板上討論。

清境農場連假首日1968人潮亮綠燈

清境農場連假首日1968人潮亮綠燈

連6天0確診！國防部搬M60A3戰車慶賀

連6天0確診！國防部搬M60A3戰車慶賀

圖書館運動場首波開放　侯友宜3日專案會議宣布

圖書館運動場首波開放　侯友宜3日專案會議宣布

黑心口罩賺1254萬　313萬片流向醫療院所

黑心口罩賺1254萬　313萬片流向醫療院所

關鍵字：

新冠肺炎新型冠狀病毒台灣防疫COVID-19

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

脫北議員：「99%確定」金正恩上周已腦死

周揚青閨密驚人背景起底！

5G iPhone12新機售價最新爆料！　5.4吋版2萬元有找

酒國名花：愷樂就是個快樂小三！

焦凡凡爆退出「反骨」！同框酷炫哽咽：吵架了

KID疾戀「小許維恩」！女友上圍超兇

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

姓名有「玲、婷、豪」購AirPods耳機價格省888元

忍住不上床就有300萬入袋！

女模「側露內褲」踩場喝喜酒！

慎入！烏克蘭女全裸逛街　手裡拿著人頭

即／俄羅斯總理確診　染新冠病毒

排自動洗車見露Bra妹　網暴動排隊

大馬網紅「私訊搭訕羅志祥」對話曝光！

金正恩將現身了！情報人士揭神隱關鍵

更多

最夯影音

更多
大根曝羅志祥現況　聽聞小豬桃色新聞爆出「嚇一跳」

大根曝羅志祥現況　聽聞小豬桃色新聞爆出「嚇一跳」
喵星人大戰鱷魚！遊客喊：黑貓小心 一招「如來神掌」敵人嚇到張嘴逃亡

喵星人大戰鱷魚！遊客喊：黑貓小心 一招「如來神掌」敵人嚇到張嘴逃亡

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

劉品言揪3女露營...楊謹華不認老！　宋芸樺夏于喬姊妹臉：長大歪掉惹XD

劉品言揪3女露營...楊謹華不認老！　宋芸樺夏于喬姊妹臉：長大歪掉惹XD

神隊友顧小孩！家中秒變嗨夜店　超辣小台妹「搖咧」媽：笑到內傷

神隊友顧小孩！家中秒變嗨夜店　超辣小台妹「搖咧」媽：笑到內傷

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面