整理床單驚見...女友枕頭下藏「神猛小王」　他秒受傷...老司機說話了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友日前在整理房間時，赫然翻出女友藏在枕頭底下的按摩棒，衝擊的一幕讓他相當受傷，甚至出現放生的念頭。PO文掀起討論，老司機們紛紛表達看法，還有人直呼，「我們家的情趣用品都是我買來給老婆嘗鮮的！」

網友在論壇「mobile01」發文吐苦水，「最近整理床單，發現女友枕頭下面放著一根香蕉按摩棒，讓我心裡有點受傷，很想提分手，但是又覺得女方什麼都很好，好像又沒做錯什麼，我該怎麼辦？」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

對此，網友們覺得，根本沒必要難過，「不能一起玩？香蕉可以讓你省下不少氣力欸」、「有什麼好受傷的又不是用過的保險套，建議樓主先藏著，下次愛愛的時候再懲罰她」、「一起玩！至少可以有另外一種情趣，也比她外遇來得好」、「其實，有個會自己買情趣用品的另一半真讓人羨慕，表示性慾不低啊」、「人家香蕉按摩棒有10段震度，可以連續工作1小時，有什麼好受傷的，笨蛋才去和機器比」。

另外，還有老司機表示，家裡的情趣用品都是他買給老婆的，「一開始她很排斥，後面就愛上了，甚至平常辦事前後，都會用情趣用品助興，我也樂觀其成。」