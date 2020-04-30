影／幫友慶生遇錢櫃大火！壽星當天殞命　超商員工搶救5天拔管再添1死

記者邱中岳／台北報導

錢櫃大火原本造成5死，但1名送醫搶救的男子，在醫院裝葉克膜搶救5天後，仍在30日下午1時許，經由家屬同意後拔管宣告不治，父母在醫院難過痛哭失聲，警方也通知男子哥哥到派出所製作筆錄。

警方調查，29歲的張瑋宏與另名死者周雨喬等人，26日當天在錢櫃902包廂唱歌，而案發時一群人躲進包廂廁所，但因吸入大量濃煙，造成36歲壽星周雨喬送醫後宣告不治，而當時命危的張男則送往加護病房，由院方加裝葉克膜搶救。

▲張男在30日中午拔管，在1時許宣告不治，哥哥也前往醫院製作筆錄等待報驗。（圖／記者邱中岳攝）



醫院經過5天搶救後，在30日12時許拔管以及拆除葉克膜，張男在1時許由醫師宣告不治，也讓錢櫃大火再添1死。張男父母在醫院痛哭失聲，警方事後通知哥哥到派出所製作筆錄，哥哥稍早也前往台大醫院領取弟弟的死亡證明以及醫生證明書。

據悉，張男父母與哥哥則住在新北市汐止區，張男則獨自搬到板橋租屋，平時在超商擔任正職員工，與哥哥也常常有聯繫，跟家人關係相當好。

據悉，因林森錢櫃近期正在進行增設無障礙電梯工程，整個大樓內部被打通，火警發生時濃煙從空井狂竄，形成煙囪效益，雖然火勢僅侷限在5樓，但卻造成6樓至9樓濃煙密佈。

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