「這是專業判斷！」　精神科醫師認了「見過李承翰父母」：我也覺得他們很可憐

記者柯振中／綜合報導

鐵路勇警李承翰2019年7月處理火車逃票事件，意外遭到鄭男刺死，引起許多風波，如今鄭男獲判無罪，也讓社會大眾、李承翰的父母心痛萬分。對此，當時負責精神鑑定的醫師沈正哲指出，他有見過李男的父母，也覺得對方很可憐，但不能因此受到影響，否則哪有專業可言。

李承翰2019年7月3日在自強號處理票務糾紛，晚間從嘉義站上車，與逃票的鄭男溝通。沒想到，鄭男過程中竟然在車廂大吼大叫，拿出利刃往李承翰的腹部刺去，導致李承翰不幸身亡。這起事件引起社會譁然，不少人都出面痛斥，鄭男的行為脫序，必須接受司法審判。不過，鄭男落網後說明，他患有精神疾病，當下不曉得自己在幹嘛。

經過精神鑑定，醫療團隊判定鄭男有嚴重的被害妄想症、幻聽等症狀，症狀已經發作多日，將鑑定報告上呈司法機關。由於鄭男有嚴重的精神疾病，法院做出無罪的判決，不過仍須接受強制就醫5年。

▼李承翰的父母強忍喪子之痛，就是想看到兇手得到應有的制裁。（圖／記者許宥孺攝）



判決出爐後，引起台灣社會的不滿，讓警政署署長陳家欽、新北市長侯友宜等人出面斥責審判法官。不過，當時進行精神鑑定的主治醫師沈正哲說，鄭男有明顯的被害妄想症，犯案前不斷向外界求助，發出「有人要殺我」訊號，意味著症狀已經發作多日。

沈正哲指出，會犯下這起案件，是鄭男病發後的其中一種表現，不會有人為了幾百元的車票犯下殺人罪，「這很明顯是跟邏輯都不符合啊！」他提到，案發後他也見過李承翰的父母，也覺得對方很可憐，年紀很大，還要面臨喪子之痛，但他不能因此受影響，若因為「誰可憐、誰可憐」而做出不同判斷，那就沒有專業可言了。

同時，他也說，無論是精神鑑定，或是案件判定，醫師、法官都是秉持專業做判斷，是「台灣的司法認為精神疾病者可以減刑、無罪」，這起案件才會出現這種判決，真的要檢討的話，應該檢討台灣司法。

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▼沈正哲說，鄭男犯案是症狀發作的其中一種表現。（圖／突發中心翻攝）

