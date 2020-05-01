台87人任職中共黨政軍機構遭查　國台辦批打壓「台年輕人發展」！陸委會回應了

▲張經義。（圖／翻攝張經義之《白宮義見》臉書）



記者邱茀濱／綜合報導

陸委會副發言人陳明祺昨（30）日表示，除了「來自台灣的記者」張經義之外，目前有86人疑似任職中共黨政軍相關機構遭到徹查。國台辦對此批民進黨打壓、剝奪台灣年輕人獲得更好發展的機遇。不過，陸委會晚間再度回應指出，台灣是民主法治社會，對國人擔任陸方黨政軍組織的職務或成員，均秉持勿枉勿縱原則依法審慎處理。

陸委會昨晚發新聞稿指出，台灣是民主法治社會，政府作為恪守依法行政原則，對於國人擔任陸方黨政軍組織的職務或成員，均秉持勿枉勿縱原則依法審慎處理。

長期以來，中共不僅對其境內演藝環境嚴格控制，對境外台港澳演藝人員在陸發展也嚴審言行。陸委會表示，台灣演藝人員過往常傳出遭陸方意識形態打壓，從來沒放鬆對其言論及思想審查的做法。

因此，陸委會呼籲中國大陸應留給演藝人員自由發展空間，若以特定政治意識型態進行文革式獵巫，審查台灣演藝人員相關言行及要求政治表態，這只會加深民眾對中共政權的反感，更不利於兩岸文化交流。

至於林榮基遭惡意潑漆案件，陸委會則強調，政府基於捍衛民主自由普世價值，保障在台民眾人身安全為考量，一切依法秉公處理；「奉勸陸方勿再胡亂牽扯，動輒給人扣上港獨、台獨合流的帽子」，這無助兩岸良性互動及香港的局勢穩定。

▲陸委會副主委陳明祺。（圖／記者任以芳攝）



►母親節送起來！氣炸鍋「大全配」 特價只要2,890元～