情慾女作家爆遭男星強吻「舌頭伸進來」　挨告求償300萬！結果出爐

▲香娜先前受訪，提到被強吻的當下當場演繹，「他那張充滿鬍渣的嘴貼上來，我真的…」。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

情慾女作家香娜（本名徐尚懿），向記者爆料於2014年時，與資深藝人班鐵翔見面後遭強吻，班鐵翔於2019年7月提告求償300萬，北院4月30日判香娜免賠。

香娜審理期間受訪表示，她2014年時接演戲劇，對表演產生興趣，便找上擔任表演班老師的班鐵翔，希望能精進演技，同年10月下旬，班鐵翔約香娜到酒吧看他演唱，2人第一次見面，結束時班鐵翔也很紳士地送她回家。

不料2人接近香娜家時，班鐵翔突然表示不想回家，要跟香娜過夜，香娜當時嚇了一跳，趕緊問「班老師，妳不是有女朋友嗎？」，班鐵翔回覆最近跟女友處不好等等…，就在香娜想說這位「長輩」只是喝醉，要勸他回家時，班鐵翔竟直接抱上來，舌頭更直接往香娜的嘴伸進去，讓她嚇得趕緊推開，班鐵翔卻又抱上來…，讓她嚇得倉皇逃回家裡。

香娜表示，原以為班鐵翔只是個長輩，把他當自己的阿公看，沒甚麼防備心，不料竟在自家樓下遭他強吻，更因顧忌班鐵翔在演藝圈的資歷，沉澱一段時間後，才找了熟識的女記者，幫忙打聽班鐵翔的為人，直到2016年班鐵翔因結婚遭前女友爆料躍上版面，才讓她又重新提起遭強吻一事。

北院歷經多次開庭審理，陸續找來報導的記者、酒吧老闆作證，期間班鐵翔不滿香娜受訪發表的言論，另對她提刑事告訴，目前還在程序中，對於法院4月30日判她免賠，香娜僅表示謝謝大家，未多作回應。

生火了！連我媽都用到發光

批謝長廷新文化基金會臉書貼「反串韓粉教學」養網軍 王淺秋遭求償百萬

快訊／狠殺勇警李承翰因「精神問題」獲判無罪 法務部長：天地不容

