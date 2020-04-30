　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

情慾女作家爆遭男星強吻「舌頭伸進來」　挨告求償300萬！結果出爐

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼香娜提到遭強吻。（圖／記者羅志華攝）

▲香娜先前受訪，提到被強吻的當下當場演繹，「他那張充滿鬍渣的嘴貼上來，我真的…」。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

情慾女作家香娜（本名徐尚懿），向記者爆料於2014年時，與資深藝人班鐵翔見面後遭強吻，班鐵翔於2019年7月提告求償300萬，北院4月30日判香娜免賠。

香娜審理期間受訪表示，她2014年時接演戲劇，對表演產生興趣，便找上擔任表演班老師的班鐵翔，希望能精進演技，同年10月下旬，班鐵翔約香娜到酒吧看他演唱，2人第一次見面，結束時班鐵翔也很紳士地送她回家。

不料2人接近香娜家時，班鐵翔突然表示不想回家，要跟香娜過夜，香娜當時嚇了一跳，趕緊問「班老師，妳不是有女朋友嗎？」，班鐵翔回覆最近跟女友處不好等等…，就在香娜想說這位「長輩」只是喝醉，要勸他回家時，班鐵翔竟直接抱上來，舌頭更直接往香娜的嘴伸進去，讓她嚇得趕緊推開，班鐵翔卻又抱上來…，讓她嚇得倉皇逃回家裡。

香娜表示，原以為班鐵翔只是個長輩，把他當自己的阿公看，沒甚麼防備心，不料竟在自家樓下遭他強吻，更因顧忌班鐵翔在演藝圈的資歷，沉澱一段時間後，才找了熟識的女記者，幫忙打聽班鐵翔的為人，直到2016年班鐵翔因結婚遭前女友爆料躍上版面，才讓她又重新提起遭強吻一事。

北院歷經多次開庭審理，陸續找來報導的記者、酒吧老闆作證，期間班鐵翔不滿香娜受訪發表的言論，另對她提刑事告訴，目前還在程序中，對於法院4月30日判她免賠，香娜僅表示謝謝大家，未多作回應。

生火了！連我媽都用到發光

批謝長廷新文化基金會臉書貼「反串韓粉教學」養網軍　王淺秋遭求償百萬

快訊／狠殺勇警李承翰因「精神問題」獲判無罪　法務部長：天地不容
 

ET快訊
燦星旅行社退出旅遊界！轉賣仍虧　獲利3131萬元出場
樂團主唱爆「長期約砲歌迷」！辯：人類觀察　女友「揭內幕」斷8
快訊／麻布茶房宣布繼續營業！「20年承載太多人的回憶」
快訊／蔣淯安砍24分9助攻　台啤勇奪第17季SBL冠軍
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／平鎮停車場「工地崩塌」女工人受困3小時　怪手、搜救犬齊發找人

保護妹妹被攻擊！屏東男「失手殺父」　判7年6月徒刑

亂刀砍死牙醫判無期...遺孀嘆：司法沒救　一人一信請總統救救正常人

地下錢莊也拼「紓困貸款」！吸血年息2400%　台東警全面查捕

情慾女作家爆遭男星強吻「舌頭伸進來」　挨告求償300萬！結果出爐

貶職後仍繼續貪！傳藝中心副主任收回扣50萬　廠商認罪150萬交保

鐵路警遭刺死凶嫌判無罪　鄭文燦：違反社會認知與期待

2歲童祭拜外曾祖父後獨自溜馬路　慘遭貨車撞死！家長哀傷還可能觸法

「小孩與同學起衝突」台東市區民宿遭潑白漆　警方追查嫌疑人

宜蘭火燒豬寮現場哀嚎驚竄！牠突圍衝出全身黑　網不捨：好可憐

「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

引擎蓋拉出取暖貓「險變肉醬」　隔天再躲一次...苦主霸氣收編

王子上《娛百》玩「多人運動」壓力超大　尬回羅志祥.愷樂互動...轉身求饒

「防疫五月天」抗疫百日的改變　鋼鐵團隊靠溫柔力量拚台灣第一

狠男砍殺牙醫...二審維持無期徒刑 死者家屬崩潰：台灣成了免死天堂

躲浴室、濕毛巾摀口鼻超母湯！　HowHow宣導火災逃生觀念破迷思

快訊／平鎮停車場「工地崩塌」女工人受困3小時　怪手、搜救犬齊發找人

保護妹妹被攻擊！屏東男「失手殺父」　判7年6月徒刑

亂刀砍死牙醫判無期...遺孀嘆：司法沒救　一人一信請總統救救正常人

地下錢莊也拼「紓困貸款」！吸血年息2400%　台東警全面查捕

情慾女作家爆遭男星強吻「舌頭伸進來」　挨告求償300萬！結果出爐

貶職後仍繼續貪！傳藝中心副主任收回扣50萬　廠商認罪150萬交保

鐵路警遭刺死凶嫌判無罪　鄭文燦：違反社會認知與期待

2歲童祭拜外曾祖父後獨自溜馬路　慘遭貨車撞死！家長哀傷還可能觸法

「小孩與同學起衝突」台東市區民宿遭潑白漆　警方追查嫌疑人

宜蘭火燒豬寮現場哀嚎驚竄！牠突圍衝出全身黑　網不捨：好可憐

勞動部：因疫情衝擊勞動市場　中高齡就業促進法緊急喊停

快訊／平鎮停車場「工地崩塌」女工人受困3小時　怪手、搜救犬齊發找人

中職／相隔584天一軍先發　陳家駒想成為高宇杰榜樣

加州7名高風險性犯罪者提前獲釋　極可能再度犯案

保護妹妹被攻擊！屏東男「失手殺父」　判7年6月徒刑

金管會尊重「杜英宗遭撤南山董座」　繼任董座陳棠不用面試

港台藝人需簽約「保證10年內政治正確」 　國台辦回應了

朴敏英被動變主攻　矇眼吻上金材昱！《她的私生活》親親花招多到可列教科書

新冠救命藥「瑞德西韋」初步試驗結果佳　張上淳：患者出院率可達6成

台達電取得廢棄物零掩埋　最高白金等級

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

社會熱門新聞

快訊／狠殺鐵路勇警李承翰！他獲無罪

全家福照曝！沙鹿男殺妻後1死1命危…2稚兒哭喊「媽媽」

虐死浪犬　虎科學生辯「不是故意」依動保法移送

李承翰遭刺殺亡兇手無罪　父：太離譜...

快訊／中和鐵皮屋大火！網傻：板橋都看得到

裝潢統包商分析錢櫃建材：不該輕易起火

即／錢櫃火警命危男裝葉克膜救5天　家屬忍痛拔管

2歲童衝出馬路　慘遭無照貨車撞死

還原「錢櫃7樓驚恐逃生」　新秘收驚：以後不敢唱歌了

殺警兇嫌獲無罪！法院曝5大理由：有精神問題

即／殺死李承翰卻判無罪！檢察官將提抗告

陸軍269成絕命旅　7月內爆3輕生

即／桃園停車場「工地崩塌」！3工人遭活埋

台中男殺妻再自殺！友人曝：感覺他過得很痛苦

更多熱門

相關新聞

醉酒遭男友3P　考法律系復仇獲賠60萬

醉酒遭男友3P　考法律系復仇獲賠60萬

台北市李姓男子2014年間帶著女友小諦（化名）到夜店狂歡，小諦爛醉返家，李男竟找死黨吳姓男子，前來性侵小諦，不但大搞3P還錄影。小諦不堪遭辱，發憤考上法律系，成功復仇提出訴訟。李男、吳男二審分別遭判4年與2年，小諦求償，高院判決2人須賠償60萬元確定。

D奶情慾作家香娜控遭男星強吻…反挨告

D奶情慾作家香娜控遭男星強吻…反挨告

他告白失敗怒拿玩具槍威嚇　女慘遭「強抱強吻」

他告白失敗怒拿玩具槍威嚇　女慘遭「強抱強吻」

補教師強拍下體照還強吻　3少女受害：我真的很怕

補教師強拍下體照還強吻　3少女受害：我真的很怕

唐鳳胞弟強吻4歲女！一審判決出爐

唐鳳胞弟強吻4歲女！一審判決出爐

關鍵字：

班鐵翔香娜情慾女作家強吻

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

KID疾戀「小許維恩」！女友上圍超兇

快訊／國安局證實：金正恩生病了

周揚青忍N年暴走：BB換ㄅㄅ

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

忍住不上床就有300萬入袋！

女模「側露內褲」踩場喝喜酒！

愷樂被爆介入「豬芬戀」　李毓芬回應了

羅志祥出關爆不回台「躲到其他國家」！2最新動向曝光

快訊／狠殺鐵路勇警李承翰！他獲無罪

金正恩驚爆腦死　南韓國會：金與正接繼承人

排自動洗車見露Bra妹　網暴動排隊

戰火連燒5天…周揚青再發聲！

35歲楊秀惠神隱半年「密婚生子」

全家福照曝！沙鹿男殺妻後1死1命危…2稚兒哭喊「媽媽」

更多

最夯影音

更多
「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟

「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟
台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面