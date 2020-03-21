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想跟她玩！唐鳳胞弟宮廟「強吻4歲女童」...一審判1年6月

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記者蔡儀潔／綜合報導

行政院政委唐鳳胞弟唐宗浩於2018年9月間，涉嫌在廟裡強吻4歲女童，過程全被監視器拍下，然而他在偵訊和開庭時，卻否認親吻嘴巴，表示是一般玩耍，只親了臉頰。對此，法官認為他避重就輕，不過考量其有服藥需求，當時因換藥導致病情發作，一審判1年6月不可緩刑。全案可上訴。

唐宗浩在教育界頗有名氣，他2018年9月19日傍晚6點40分，帶著3歲兒子前往淡水某太子廟。監視器畫面中，唐宗浩原本在看著3歲兒子玩耍，見到年輕媽媽帶著4歲、2歲女童前來後，趁媽媽不注意抱起4歲女童嘴對嘴強吻。

女童當下並未哭喊，不料唐宗浩竟4分鐘內連續強吻4次，女童只能不斷擦拭嘴角無法抗拒，直到媽媽發現後上前喝斥制止，唐宗浩才趕緊收手。

▼監視器拍下犯案過程。（圖／翻攝自細說淡水臉說）

▲▼淡水女童遭強吻。（圖／翻攝自細說淡水臉說）

女童在警詢、偵訊時皆表示，當時非常不舒服、感到嫌惡、懼怕。法官勘驗監視器畫面，認定唐宗浩犯行明確，強吻女童嘴巴，隨後認定唐宗浩33歲，已婚且育有幼子，是具性經驗的成年人，其強吻行為客觀上屬刺激、滿足性慾行為，期間非短暫，具有猥褻故意。

同時法官指出，唐宗浩因有服藥需求，當時因更換藥物，導致情緒不穩，他當時的認知行為能力，也比一般人低，依規定可減刑；不過唐宗浩對事實避重就輕，否任犯行，未具悔意，雖已與女童家屬達成和解、經家屬同意不再追究，仍依加重強制猥褻罪判處1年6月。

因唐宗浩在公共場合犯罪，惡行非輕，犯後態度難認會記取教訓，另外他將女童無法閃躲的行為，曲解成「兩人互動友善的行為」，法官認為其有執行刑罰必要，不宣告緩刑。

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