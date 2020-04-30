花蓮一鄉鎮一書庫最後一塊拼圖圓滿　富里鄉、光復鄉聯合揭牌

▲花蓮富里鄉、光復鄉「愛的書庫」聯合揭牌，圓滿為全縣13鄉鎮據點完成最後一塊拼圖。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府為推廣閱讀教育，長期與財團法人台灣閱讀文化基金會合作，29日分別在創校112年的富里鄉東里國小及光復鄉立圖書館，舉行「愛的書庫」聯合揭牌儀式，圓滿為全縣13鄉鎮據點完成最後一塊拼圖。

今天舉行的聯合揭牌啟用儀式，由教育處副處長翁書敏代表縣府親臨會場，她致詞說，從2008年起陸續在各鄉鎮設立「愛的書庫」據點，讓孩子與鄉親能夠徜徉書海，勉勵學童培養閱讀習慣，提升軟實力與競爭力。

花蓮縣政府特別感謝台灣閱讀文化基金會、玉山文教基金會、全科科技有限公司及新竹物流公司，大家齊心努力，以「善」為花蓮縣成立各鄉鎮「愛的書庫」據點，持續募款完成洄瀾「一鄉鎮一書庫」目標。

揭牌活動也圓滿了花蓮13鄉鎮，完整拼上「愛的書庫」最後一塊拼圖，藉由閱讀昇華這份「愛」為知識力量，服務在地師生，使知識在地循環，深植洄瀾閱讀力，替偏鄉注入新的希望。

全科科技王董事長夫人表示，董事長也是花蓮學子，期許「愛的書庫」能在校內與社區的推廣之下，茁壯、紮根並延展閱讀教育至社區，實踐「共讀分享智慧循環」，共創書香氣息，興盛偏鄉讀書風氣。

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