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新冠肺炎疫苗最快9月問世！恆河猴實驗成功　首批拚量產上百萬劑

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▲▼新型冠狀病毒感染肺炎。武漢肺炎，疫情，口罩。（圖／路透）

▲全球現已超過300萬人染疫。（圖／路透）

文／中央社倫敦27日綜合外電報導

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）肆虐全球，各國競相開發疫苗。根據「紐約時報」，英國牛津大學實驗室領先群倫，由他們開發的首批共幾百萬劑疫苗，9月前就可能推出。

紐約時報（The New York Times）報導，牛津大學詹納研究所（Jenner Institute）科學家在2019冠狀病毒疾病疫苗開發方面取得領先，前幾次試驗已證實接種對人體無害。

這讓他們能大幅躍進，預定下月底前將對逾6000人測試他們的新款冠狀病毒疫苗。他們希望結果能展現疫苗不只是安全，也有效。

現在牛津大學科學家表示，在獲得監管單位緊急批准後，若疫苗經證實有效，首批共幾百萬劑疫苗9月以前就可能問世。

科學家已接獲疫苗可能有效的好消息。美國國家衛生研究院（NIH）洛磯山實驗室（Rocky Mountain Laboratory）的科學家上月對6隻恆河猴接種單劑牛津大學的疫苗，接著讓這批猴子接觸大量引發新冠肺炎的病毒。

同樣的病毒暴露向來會使實驗室內其他猴子生病，但主導實驗的研究人員孟斯特（Vincent Munster）說，這6隻恆河猴經過逾28天依然健康。

孟斯特說：「恆河猴是我們所擁有最近似人類的動物。」他並指出，科學家還在分析研究結果。

紐時指出，雖然猴子免疫無法保證疫苗能對人類提供同等保護，這項結果仍是牛津研究領先其他疫苗開發團隊的最新跡象。

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