台南佳里巡守中隊暨在地企業　贈益生菌為佳警打氣

▲台南佳里巡守中隊暨在地企業，贈益生菌為佳里分局員警加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

在新冠肺炎疫情期間，在第一線執勤的員警十分辛苦，台南市佳里巡守中隊長蕭棟斌、佳里巡守中隊顧問團長黃江漢、可秝生物科技股份有限公司總經理林進安及市議員蔡秋蘭以具體行動支持，共同捐贈益生菌200盒，由佳里警分局長斯儀仙代表佳里分局全體同仁致贈感謝狀。

可秝生物科技股份有限公司總經理林進安表示，因應新型冠狀肺炎疫情發展，除感謝警察同仁對各項治安、交通工作的維護又因疫情配合政府各項防疫措施，為體恤警察同仁工作辛勞，特贈益生菌補充提高防疫力，以儲存防疫能量，並希望能拋磚引玉，身體力行以企業的力量配合政府共同防疫！

佳里巡守中隊長蕭棟斌也表示，員警每天都要面對許許多多的民眾，讓每天都需要與民眾接觸的第一線同仁，能夠有更充足、更安全的執勤無後顧之憂；也希望民眾在防疫期間多多給予執勤的員警同仁支持與鼓勵，大家一起做好防疫工作。

市議員蔡秋蘭同時勉勵警察人員在防疫工作中，除協助區公所、衛生所共同執行居家檢疫（隔離）訪查、電子圍籬監控及違規偵辦外，並主動維護口罩發放處所安全巡邏；執行夜店、電子遊戲場、飲酒及小吃部等特種場所檢查，勸導業者加強自主管理或配合政策暫停營業；及各風景區人潮聚集，主動與區公所等投入宣導保持社交安全距離，對防疫工作的付出著實不遺餘力。

佳里警分局長斯儀仙表示，佳里巡守中隊對協助地方治安付出不遺餘力，由於新冠肺炎疫情未減，特別感謝佳里巡守中隊及可秝生物科技股份有限公司特別提供益生菌給予第一線警察同仁執勤時，在多層防護下保持身體健康。

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