喝多全堆成肉！專家曝「8酒精」熱量大評比...高粱、威士忌嚇死人

▲營養師分享酒精熱量。（圖／翻攝自《楊斯涵營養師的美味生活》）

記者林妤柔／綜合報導

新冠肺炎疫情重創旅遊業跟餐廳，許多人面臨失業或留職停薪的窘況，營養師楊斯涵提醒，若因疫情關係產生酗酒習慣，或是本身有飲酒習慣，喝過多恐累積成脂肪肝，甚至破壞肝臟細胞。她也分享8款酒的熱量，呼籲一定要注意飲用量，否則疫情過了，健康也開始亮紅燈，反而賠上健康。

楊斯涵指出，酒精1公克就7大卡，除了接近油脂的熱量之外，更影響到肝臟。酒精於肝臟代謝，酒精由肝臟酵素轉換成乙醛，過程中增加脂肪酸合成，容易累積成脂肪肝，且酒精代謝會產生自由基，可能會破壞肝臟細胞。

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酒精熱量比一比

台灣啤酒4.5%(330/600毫升)

熱量：138/250大卡

每日上限：720毫升

▲營養師建議，啤酒攝取最好不要超過720毫升。（圖／取自免費圖庫pixabay）

海尼根5.0%(330/500毫升)

熱量：139/210大卡

每日上限：720毫升

高粱58%(300/750毫升)

熱量：974/2436大卡

每日上限：60毫升

威士忌41%(700毫升)

熱量：1908大卡

每日上限：80毫升

▲威士忌若整瓶乾完，熱量可能飆破千。（圖／達志／示意圖）

紅酒12%(750毫升)

熱量：688大卡

每日上限：240毫升

白酒12%(750毫升)

熱量：675大卡

每日上限：240毫升

清酒16%(720毫升)

熱量：637大卡

每日上限：238毫升

保力達10%(300/600毫升)

熱量：166/332大卡

每日上限：380毫升