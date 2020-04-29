農田水利會改制變國有！農委會挨批打劫人民　陳吉仲籲各界平心靜氣

▲陳吉仲回應，希望大家要平心靜氣看待農田水利法修正草案。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

立法院經濟委員會今（29日）將審查《農田水利法》修正草案，但國民黨團批該法有許多問題，更是在打劫人民，預計採甲級動員因應。農委會主委陳吉仲回應，其實這是完全不了解農田水利公務機關規劃，希望大家要平心靜氣來看此案。

陳吉仲說，2年前農田水利會改為公務機關，在立院通過，是為讓制度更完整提出該法，確保未來農民公務執行到位，確保所有員工福利和農田水利設施，以動產、不動產用基金運作，讓農田水利永續經營，不管農業還是農田水利業務都是雙贏。

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對於打劫人民一說，陳吉仲表示，其實這是完全不了解農田水利公務機關規劃，不管動產、不動產，是要透過基金設立，確保用在農田水利設施，為員工最重要保障，會讓資產一律用在農田水利業務，將服務更多農民，原有30幾萬公頃土地，擴充到再納37萬公頃。

國民黨立委廖國棟認為，此法影響廣闊，有任意侵吞水利會財產等主要民間權益，不宜倉促完成程序，要再次召開公聽會。經朝野協商，此案預計之後再廣泛討論，5月6日召開公聽會。

陳吉仲強調，大家要平心靜氣的來看此案，百年以來農民為了搶水有械鬥等嚴重狀況，但長期下來走到今天，應該走向制度化，讓高達6億公噸的農業灌溉用水，被工業污染時，水利會員工可以依法執行公權力，不像現在什麼都無法做，未來變成公務機關，水資源能更有效率，整合資源運用，改善灌溉業務。

陳吉仲報告提到，現況為推行農田水利事業之公法人，目前台灣共設17個農田水利會，主關機關為農委會。水利會目前灌溉面積約30餘萬公頃，現有人員分為職員、技工工友、約僱人員等，其中正式職員約計2300人。農水法立法後，農田水利分署發現灌溉水質污染行為、盜水、破壞農田水利設施，即可依法直接處罰。原資產成立各作業基金，由各分署為管理機關，排除國產法限制，基金收入不納入國庫。陳吉仲也說，立法後，雇主變成政府，員工改制後，將繼續由灌溉管理組織進用，維持原農田水利會人事制度，工作更增保障。