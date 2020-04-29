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一起看「防疫五月天」0～100的改變　鋼鐵團隊靠溫柔力量拼台灣第一

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼防疫五月天,陳時中,莊人祥,周志浩,張上淳,羅一鈞。（圖／ETtoday資料照）

▲陳時中率領的鋼鐵團隊，靠溫柔力量拚台灣防疫第一。（圖／ETtoday資料照）

記者許展溢／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情重創全球經濟。台灣1月20日成立「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」，每天召開記者會向國人說明最新狀況。100天以來，指揮中心時刻無法鬆懈，過程陸續出現採梅花座，指揮官陳時中首戴上口罩等大、小關鍵變化。逐漸不得不改變的日子，全意味著台灣防疫功力無比，顯露出國人團結一心的情感。

1月20日，離農曆年只剩3天，大家都在準備迎接，想著到哪出遊，吃喝著什麼，和親朋好友相聚。誰都沒想到，疫情突然襲來，台灣陷入一片抑鬱，打亂既有生活習慣，一夕間，日常變得緊繃。指揮中心開設隔天，台灣出現首例境外移入新冠肺炎案例，後來陳時中扛起重任，帶領團隊周志浩、莊人祥、張上淳、羅一鈞組成網友口中的「防疫五月天」。

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時間拉回一月，一起看看至今一天都沒休息的「五月天」，即便過年，都在中心拿出專業守在第一線，力抗狡猾的病毒同時，指揮中心因應疫情變化有哪些政策跟著變，及每個轉折時刻緊張、傷心、開心和嚴肅的轉變。

▲衛福部長陳時中主持武漢肺炎記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲首批武漢包機返台隔日1人確診新冠肺炎，陳時中對此自責落淚。（圖／記者林敬旻攝）

防疫工作升溫，陳時中落淚自責

1月20日下午疾管署成立中央流行疫情指揮中心，跨部會啟動整備工作。隔天21日，台灣出現境外移入首例個案。1月23日大陸疫情猛爆，武漢市宣布封城，指揮中心防疫工作壓力，瞬間拉至高點。

2月3日，首批武漢台商包機返台，其中1人，2月4日確診新冠肺炎。陳時中報告忍不住情緒流下淚，自責說「很沮喪」，因大家都很努力。不過強調「帶他們回家是好的，重要的是可以救他們一命，讓台灣醫療盡最大努力。」

2月27日，指揮中心從二級提升至一級開設。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者林敬旻攝）

▲莊人祥被網友稱為祥祥，後期記者會結束獨留台上，繼續接受媒體提問。（圖／記者林敬旻攝）

管控媒體人數，祥祥時間來了

記者會天天開，初期任何媒體都能進入，提問沒限制時間，記者們要提早「卡位」。因2月23日至3月2日來台演奏的澳洲音樂家返國後確診，當時接觸採訪的台灣記者遭隔離，指揮中心3月8日起管制媒體進場人數，從原本150人砍半至60人，且媒體提問要先給訪綱、不能重複提問，會後不能堵訪，此規範引起部分媒體抗議，限制新聞自由。指揮中心於是取消訪綱部分，會後改由指揮中心發言人莊人祥單獨留下，繼續在台上回答媒體疑問。

記者會每天麥克風套顏色不同，3月23日這天換上橘色，透過螢幕，看起來像是顆橘子，有網友認真發問「為何桌上要擺橘子」，引發全民笑開懷討論。接下來每一天，黑色、綠色，變成青蘋果、黑棗、芭樂等水果，在緊張時刻，成療癒小物。

▲▼(1400)疾管署記者會辦理方式調整方案，抽籤。（圖／記者黃國霖攝）

▲指揮中心3月8日起管制媒體進場人數，事先採抽籤決定座位。（圖／記者黃國霖攝）

啟動社交距離，搭大眾交通工具必戴口罩

3月31日，陳時中提到，非特定空間內社交距離，應保持室外1公尺、室內1.5公尺，如有區域比較特別，無法維持距離，一定要戴口罩。

2月7日，指揮中心定調，台灣沒社區感染，身體健康的人，搭乘大眾運輸工具「不用戴口罩」，後來本土案例出現感染源不明、歐美疫情延燒，境外移入個案增加，指揮中心正式宣布，4月1日起民眾搭乘所有大眾交通工具，必戴口罩，違者最高罰1萬5千元。鋼鐵部隊從這天開始拉大距離，採梅花座方式進行記者會。

4月5日，抗疫第77天，陳時中遵守社交距離規範，在例行記者會首次戴口罩以身作則表示，記者會場地雖採梅花座，但會進出電梯等處，還是要戴。

▲新冠肺炎疫情升溫，台北捷運將強制民眾戴口罩，違者勸導開罰。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北捷運強制民眾戴口罩，違者開罰1萬5千元。（圖／記者林敬旻攝）

記者會從一天3場變1場

抗疫前期，記者會說來就來，除原本下午場，指揮中心一掌握新狀況，或有確診個案增加、各部會宣布新政策，便臨時加開記者會，讓記者們神經無不繃緊，擔心疫情又有新變數。時間最早從8點，說明武漢包機深夜返台狀況。最晚因澳洲音樂家返國後確診，晚上10點10分說明。其他還有上午10點，下午1、2、3和4點，晚上6、7、8和9點等，一天最多3場。後期指揮中心定調每天下午2 點固定召開，統一發布各項訊息、照片。

▲▼0419疾管署記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲▼周志浩（上）記者會上打瞌睡。張上淳（下）對大家關心僅說謝謝。（圖／ETtoday攝影中心、記者李毓康攝）

▲▼疾管署說明新冠肺炎疫情,張上淳。（圖／記者李毓康攝）

淳淳去哪了？浩浩睡著了

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳，因兒子3月在疫情期間出國惹議，3月22日起被網友稱為淳淳的張上淳就沒出席記者會，4天後26日重返，對於諸多人表達關心，他僅說「謝謝很多人對我的鼓勵」。4 月18日敦睦艦隊爆出3例確診，指揮中心漏夜採檢744名官兵，疫情監測組長周志浩在記者會上不小心打瞌睡，網友看了沒責罵反而直說好心疼。被網友稱為浩浩的他表示，當時是拼到上午才把檢體檢驗完，被問有無睡到2小時？他笑回，「應該有吧。」

▲▼0405中央流行疫情指揮中心記者會，電鍋蒸口罩。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲陳時中示範如何用電鍋蒸口罩。（圖／ETtoday攝影中心攝）

陳時中上演蒸口罩秀，籲捐口罩救世界

3月5日口罩分配量從7天2片，變7天3片，4月9日起14天9片。許多民眾仍反映不夠用，政委唐鳳教大家如何製作「乾蒸口罩」後，4月5日，陳時中在記者會上示範蒸口罩，卻被食藥署署長吳秀梅虧好像沒煮飯經驗。陳時中笑說，沒做過一次，都不知道怎放。口罩之亂，從藥局、衛生所排隊購買，進階網路、超商預購，直至今日，台灣口罩量能足夠，4月27日指揮中心推捐口罩救世界，號召民眾響應。

看見鋼鐵部長的溫柔力量

全民防疫防到失去人情，過敏、妥瑞氏症者，出門一咳嗽、打噴嚏和擤鼻子，就被當病毒。陳時中感性說沒人想要生病、被檢疫隔離，若社會對他們貼上標籤化，說真話只會變困難，要大家彼此多關心。

3月14日，白色情人節，媒體收到巧克力，牙醫出身的陳時中犯職業病說，巧克力滿好吃，讓大家吃甜甜，不一定要生兒子，提醒吃完記得要刷牙。

3月23日，經國管理暨健康學院師生製作「阿中部長」蛋糕送給陳時中。陳時中笑說做了一個他的頭，做得很漂亮，不太敢吃，有點怕怕。

4月1日陳時中在記者會漏答媒體問題，該名記者音量大聲提醒，陳時中罕見不悅說，「不用這麼大聲，我們年紀大，難免會忘記。」事後表示，自己大部分的時候脾氣很好，有時候情緒不好，大概都是他弟弟，替弟弟跟大家說抱歉。

▲▼疾管署記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲鋼鐵團隊全員戴上粉紅色口罩，告訴大家「顏色不分性別」。（圖／ETtoday攝影中心攝）

有家長反映，兒子怕被同學嘲笑，不敢戴粉紅色口罩到學校。4月13日，陳時中和團隊第一次霸氣戴上粉紅色口罩聲援指出，「口罩不管什麼顏色都一樣，每個人都可以戴。」藉此告訴大家「顏色不分性別」。

陳時中專心抗疫同時，面對各種問題，展現幽默、高EQ，細膩特質，變成一位用鼓勵取代懲罰的「老師」，不使出強迫手段，只有苦口婆心不厭其煩提醒，要大家好好的遵守防疫規範，只因為始終「相信大眾」，只有自己，才能讓自己成為更好的人，不一定要透過強烈措施。

▲▼防疫五月天,陳時中,莊人祥,周志浩,張上淳,羅一鈞。（圖／ETtoday資料照）

▲陳時中帶領團隊周志浩、莊人祥、張上淳、羅一鈞組成網友口中的「防疫五月天」。（圖／ETtoday資料照）

抗疫百日「人與人之間不信任，病毒就有機可趁」

指揮中心100天來因疫情變化，政策上不斷調整，面對各種問題和狀況，防疫官員們偶爾帶上情緒，有笑、有淚，緊張著每天疫情發展，無論指揮中心怎樣改變，冒出哪些爭議，台灣煎熬抗疫滿百日的此時，陳時中將功勞全歸給國人，強調是全民一起守住，替台灣拚世界第一。

對比2003年2月7日，SARS疫情爆發，和平醫院封院，疫情在清明連假升溫，總個案達346例73例死亡，花了150天，7月27日解除警戒。張上淳吐露心聲，17年後的今天，民眾、媒體水準都「比SARS時期更高」。只是全球疫情還不見趨緩，雖台灣累積17年抗煞能量，被各國稱讚防疫模範生，然對抗這場無情的瘟疫，如陳時中所說「人與人之間不信任，病毒就有機可趁。」接下來，更待全民繼續守住，趕快結束這場戰爭，恢復日常，別再迎接下個一百天。

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會_陳時中捧蛋糕給記者拍攝。（圖／記者徐斌慎攝）

▲陳時中笑說，蛋糕做成自己的頭，有點怕怕，不太敢吃。（圖／記者徐斌慎攝）

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