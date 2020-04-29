第6輪領口罩優惠懶人包！超商大美式、拿鐵買1送1　還有防疫小物等領

▲口罩3.0明開放首波領口罩。（圖／業者提供）



記者蕭筠／台北報導

「口罩實名制3.0」本月22日上午8時正式上路，並開放第6波口罩預購，明（30）日起至5月13日民眾就可前往4大超商、全聯、美廉社領取最新一波口罩。除憑口罩預購單據有享優惠之外，《ETtoday新聞雲》也整理了領取口罩享有的相關優惠，包括有咖啡買1送1，還有防疫神器、口罩收納夾，領口罩時絕對不能錯過。

口罩3.0首波第6輪線上預購即日起至5月13日止開放至4大超商及全聯、美廉社取貨，超商部分只要在原指定任一門市，透過多媒體機選取「口罩領取」，再輸入身分證末4碼以及簡訊取貨序號，即可拿著小白單至櫃檯領取口罩，或利用超商APP選擇刷條碼也可取貨。另選擇美廉社是憑簡訊告知身分證後4碼以及取貨序號、全聯則要攜帶身分證或有身分證字號之駕照、健保卡等並提供取貨序號予以核對，就可領取口罩。

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另第7輪預購口罩將自5月4日上午8時起至5月6日晚間8時開放預購，且統一調整為2周預購一次（第6輪預購過之民眾也開放），並將預購及取貨起始日調整至每周一，讓民眾更好記，口罩領取時間則在5月11日至24日。

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