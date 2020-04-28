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頂讓店面「狂毆老闆娘」丟後車廂斷氣　冷血廚工埋屍6年…遺體不爛等申冤

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記者洪正達／高雄報導

橋頭桶屍案經過專案小組26天不眠不休的追查後，終於在28日逮捕吳男、熊女2名嫌犯，2人原本在2014年間分別從事幫廚及投資小生意，看見林女卡拉OK頂讓的消息就打算將店面頂讓下來，但過程中卻因林女反悔引起糾紛，2人前往談判後，在店內對林女拳腳相向，不過事後要載往他處放人的過程中發現林女斷氣，於是計畫起「桶屍案」，但弔詭的是，林女的遺體被埋屍近6年，其腐爛的程度卻相當緩慢，彷彿就在等待出土申冤的日子到來。

▲▼ 桶屍案終破 。（圖／記者洪正達攝）

▲專案人員經過26天的追查，終於將涉案的吳男及熊女逮捕。（圖／記者洪正達翻攝）

據了解，吳男原本從事廚房工作，熊女則四處與人合資做生意，家境都屬小康，2014年12月間吳男看到林女將卡拉OK店頂讓，便與熊姓女友人集資將店面頂下來，雙方當時甚至已談好頂讓價格並收取訂金，但林女不知何故在尾款交付前反悔，原本打算依此賺點小錢的2人瞬間希望全滅，於是到店內找林女談判，但林女仍堅不盤讓，2人當場將林女毆打成傷，不過事後2人又怕林女提告，便將她全身綑綁後駕車押往較偏遠的地方放人，但一直尋覓不到合適的地點。

▲▼ 桶屍案終破 。（圖／記者洪正達攝）

▲岡山分局偵查隊長陳仁正說明桶屍案偵辦經過。（圖／記者洪正達攝）

在高雄台南來回開車繞了2天後，熊女要讓林女飲水時，才發現到林女已斷氣，2人於是將錯就錯計畫起「桶屍案」，準備大型垃圾桶及大量浴廁用鹽酸，並將林女身上的衣服脫光，頭朝下放入桶中，最後載往高捷橋頭糖廠站附近的空地埋入，至於為何要脫去林女衣物，2人皆表示，因怕屍臭味傳出引人側目，讓鹽酸可以完整覆蓋到全身，因而全身衣服脫掉，最後林女在6年後被發現時，因埋屍點空氣不足，加上全身又有鹽酸覆蓋，遺體腐化程度相當緩慢，這點也讓專案人員相當吃驚，也因此保留許多的線索讓專案人員得以在短時間破案。

▲▼高雄桶屍案，橋頭女桶屍身分曝！　警調查死者年約60歲林姓婦人。（圖／記者翁進忠翻攝）

▲林女被深埋近6年，遺體腐化程度卻相當緩慢。（圖／記者洪正達翻攝）

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