橋頭桶屍／埋屍地傳藥水味懷疑屍體曾防腐　鑑識小組將採集土壤化驗

▲橋頭桶屍案埋屍地曾有藥水味，鑑識小組重回現場採證。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪正達／高雄報導

橋頭桶屍案死者林姓女子，由於失蹤已6年多，專案人目前正在調閱女子生前的金融機構往來紀錄以及勞健保投保紀錄，鑑識小組除了再次對破碎的塑膠桶進行採證外，並多次返回埋屍地尋找更多線索，雖該處充滿廢棄物，但陸續將飲料罐、菸頭帶回採證，由於在案發當天曾傳出挖屍工人聞到藥水味，鑑識人員將再次重回現場採集埋屍地土壤帶回化驗。

專案人員目前的首要工作必須取得死亡時間及死因，才能繼續往回推算可能的棄屍時間，且日前進行挖屍時，傳出工人聞到相當濃的藥水味，懷疑兇嫌可能為減緩腐爛的速度，將屍體浸過藥水後再埋屍，專案小組也將此列入疑點，重回現場採集土壤是否有藥水殘留。

一名資深刑警研判，這塊棄屍地點非第一命案現場，可能是將屍體放在桶子再載去棄屍，先挖一個洞，再用土埋覆蓋，將塑膠桶以直立方式埋入地下，但這個洞不深，因此怪手司機當時只輕輕開挖沒多久就挖到塑膠桶的蓋子，資深刑警推斷，「怎麼可能將屍體載到那邊才挖」，一定先去現場挖，殺人之後，將屍體載去此處丟棄，更研判涉嫌的嫌犯不只一人，專案人員持續調閱附近監視器做比對，但現在就擔心時間拉久，監視器畫面會被覆蓋。

根據當地橋南里里長蘇道明表示，3月23日曾進入這塊空地查看，根據會勘照片，剛好有拍到桶屍埋屍處，是較為光禿，不過當時並沒聞到屍臭味，直到2日莊姓怪手司機一開挖發現橘色塑膠桶，整件事情才曝光。