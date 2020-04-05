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怪手一挖垃圾堆聽到破碎聲！失蹤林女變桶屍　里長曝關鍵「冥冥中要幫她」

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▲▼ 橋頭桶屍 。（圖／蘇道明提供）

▲里長說，時在他發現空必布滿垃圾後，後續進行會勘與開挖，彷彿冥冥中要幫助林女。（圖／蘇道明提供）

記者洪正達／高雄報導

高雄橋頭「桶屍案」目前處於清明連假期間，檢警與專案小組要調閱資料相當不容易，加上死者林女自從2014年離家後就失聯，名下的手機門號也在多年前停用，目前仍待捷運站監視畫面提供以及死亡時間出爐，當地的橋南里里長蘇道明指出，3月底在該處空地進行會勘時，已發現埋屍處上方被丟滿垃圾，懷疑被人刻意掩蓋。

蘇道明接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，一切彷彿「冥冥之中有註定好」，他說3月份發現服務處正對面的空地堆滿雜草及垃圾、積水容器等物品，他擔心會引發登革熱，雖該塊土地屬私有地並緊鄰國有地，於是在3月23日找來區公所及捷運及共同會勘，拍下照片後通知地主出面處理。

蘇道明也說，地主請來包商進行廢棄物清理後，因地面上有大樹根，難以用人工方式清理，於是在2日當天請來怪手進場，怎知怪手一開挖後司機就聽到塑膠桶破碎的聲音，走近一看赫然發現林女的屍體。

▲▼高雄桶屍案，橋頭女桶屍身分曝！　警調查死者年約60歲林姓婦人。（圖／記者翁進忠翻攝）

▲塑膠桶在怪手作業時被敲破，整起案件於是曝光。（圖／記者翁進忠翻攝）

蘇道明說，從他提供上月23日的會勘照片來看，空地中堆滿垃圾的地方應該就是埋屍點，如果塑膠桶是直立埋入，單憑1人搬運有困難，加上服務處正好在該塊空地正對面，以及社區巡守隊每天都會守望到12點，兇嫌極有可能午夜以後犯案，加上行兇者可能隨機挑選埋屍地，應該不是本地人，否則就不會埋在捷運站出口對面。

岡山分局在案發當天成立專案小組後，在短時間內比對出林女身分，但訪查林女丈夫與女兒都說當年離家後對後續的狀況一無所知，也曾報失蹤人口，林女的親姊妹也說好久沒聯絡但曾聽說林女曾做過生意，不過林女名下又沒手機，仍待上班日時調閱勞健保投保資料後才能有更進一步線索，目前主要仍需待死亡時間出爐，便可依此回推監視器畫面等資料，否則目前只能大海撈針尋找相關資料，對案情幫助不大。

▲橋頭捷運站附近有一具被桶子裝著的屍體 。（圖／記者翁進忠攝）

▲桶屍案地點就在捷運站附近。（圖／記者翁進忠攝）

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