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憂鬱工程師兼漫畫家！俄羅斯IG梗圖王「554張超療癒神圖」

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▲▼憂鬱工程師兼漫畫家！俄羅斯IG梗圖王「554張超解壓神圖」。《沒救的人生，不需要解釋》。（圖／野人文化提供）

▲憂鬱工程師兼漫畫家！俄羅斯IG梗圖王，簡約的畫面讓人爆笑又深思。（圖／野人文化提供）

記者林育綾／綜合報導

俄羅斯IG人氣梗圖王安東尼・谷迪姆（Anton Gudim，IG @gudim_public）是位工程師，也是一位畫家，多年前某次上夜班為了抵抗睡意，用鉛筆在紙上塗鴉，從此開始創作，如今已擁有88.9萬人追蹤！他的圖畫通常沒有文字，簡單卻有深意，挑戰日常和世俗，被全球網友瘋狂轉發，如今554張圖被集結出版《沒救的人生，不需要解釋》即將在台發行！

谷迪姆是IG上的人氣漫畫家，也被稱為「迷因梗圖大王」，新書自序中提到，從事資訊工程師的他5年多前在上夜班時，被桌前4個大螢幕圍繞，他用鉛筆在紙上塗鴉，抵抗睡意，「誕生了一個穿帽T的無聊角色，這便是我創作的起點。」如今他沒想到，自己的作品「即將在幾千公里以外的土地上出版，我無法想像我的小塗鴉也會有這天。」

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▲▼憂鬱工程師兼漫畫家！俄羅斯IG梗圖王「554張超解壓神圖」。《沒救的人生，不需要解釋》。（圖／野人文化提供）

▲他放棄了漫畫中必須要有的文字解說，一切都用符號和圖像來說話，既簡單又富含深意。（圖／野人文化提供）

谷迪姆自介中表示，住在俄羅斯莫斯科這個巨大、激進的城市，已習慣城市的節奏，試著安靜地繞開居民，不被他們有壓力的情緒感染。畫畫是業餘愛好，但隨著年齡增長，看待這件事也變得更嚴肅了。

他放棄了漫畫中必須要有的文字解說，一切都用符號和圖像來說話，既簡單又富含深意，「我的繪畫是對日常和世俗的挑戰，但更多的時候是對自己的挑戰。」因為有時候構思漫畫讓他心力交瘁，有時候靈感和想法又不費力地湧入腦海。

▲▼憂鬱工程師兼漫畫家！俄羅斯IG梗圖王「554張超解壓神圖」。《沒救的人生，不需要解釋》。（圖／野人文化提供）

▲谷迪姆的作品，讓人從不同角度看待日常的事物。（圖／野人文化提供）

谷迪姆自曝「口才從來都不是我的強項」，這可能是他作品中「不用言語講述」的原因。「又或許，對現在的我來說，使用圖像語言比使用詞語更加自然。」、「我真誠地希望你能對我做的事情產生一些共鳴，或發現這對你有點用。也許，我的作品能激發你創造屬於自己的東西，或者讓你從不同角度看待日常的事物。」

▲▼憂鬱工程師兼漫畫家！俄羅斯IG梗圖王「554張超解壓神圖」。《沒救的人生，不需要解釋》。（圖／野人文化提供）

▲《沒救的人生，不需要解釋》即將在台由野人文化發行。（圖／野人文化提供）

《沒救的人生，不需要解釋》即將在台由野人文化發行，554張解壓療癒圖「撫慰腦洞」，出版社形容更為「輕鬱感」圖像天書。谷迪姆作品簡約的畫面，描繪出日常生活中讓人意想不到、有時甚至荒謬可笑的故事，讓人忍不住爆笑，進而深思。

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