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卑南國中抱回獲國手資格　饒慶鈴親頒紅榜及獎金鼓勵

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▲ 卑南國中抱回獲國手資格，饒慶鈴親頒紅榜及獎金鼓勵。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 卑南國中抱回獲國手資格，饒慶鈴親頒紅榜及獎金鼓勵。（圖／記者楊鈞典翻攝）
記者楊鈞典／台東報導

台東縣卑南國中青少棒隊相隔21年抱回謝國城盃全國青少棒錦標賽冠軍，阻止尋求5連霸的桃園市新明，並獲得2020世界少棒聯盟(13-14歲組)亞太區次青少棒錦標賽代表權，縣長饒慶鈴27日在球隊返校後隨即到校向校長及隊職員道賀，並張貼紅榜、頒發11萬元體育獎助學金嘉勉，也希望球員們秉持運動家的精神，繼續加油為國爭光，並在未來能夠「根留台東」持續為家鄉拼戰。

2020年謝國城盃全國青少棒錦標賽26日冠軍戰，台東縣卑南國中與桃園市新明國中二度相逢，台東縣靠著黃宇耀、黃錦豪2名左投封鎖，終場以3比1獲勝，冠軍隊伍將代表國家參加在香港舉行的世界少棒聯盟(13-14歲組)亞太區次青少棒錦標賽，惟能否順利如期參加亞太地區代表權比賽，屆時仍需視疫情發展並依照中央疫情指揮中心的建議來決定是否參賽。

饒慶鈴在張貼紅榜並向校長游數珠及全體隊職員恭賀，並表示，第一時間得知卑南國中球隊奪冠消息特別高興及讚賞，對於選手們迎戰尋求5連霸的桃園市新明國中，能夠絲毫無畏懼，並且積極應戰搶分，選手及教練們的辛勞與戰術運用要給予肯定，希望回校後能夠針對這次比賽缺失做檢討，繼續加強訓練，能夠拿下亞太區代表權進軍世界奪冠。


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