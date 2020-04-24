　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

柔道教練與少女裸照外流　2男踢館想勒索…反遭「關門」打趴

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲阿志拍少女裸照流出。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲阿志拍少女裸照流出。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化柔道教練阿志（化名）在道館授課，2017年與多名未滿18歲的女學生有不正常的交往關係還拍攝裸照，沒想這些照片竟流出，被阿志的2名友人看到，拿14張不雅照片到阿志父親開設的柔道館勒索，反被壓制報警，彰化地院依恐嚇取財未遂罪，將他們分別判處4月與3月徒刑，可易科罰金。

當時阿志將他與少女自拍淫照儲存在手機裡，被女學生家長發現後，向彰化警方報案，阿志被傳喚到案後坦承一切，雖然阿志與少女為男友朋友，2019年11月阿志被彰化地院依違反《兒童及少年性剝削防制條例》、《妨害性自主》等罪嫌，判刑6個月、應執行4個月，皆已易科罰金執行完畢。

阿志萬萬沒想到，這些不雅照片竟會外流出去，成為友人勒索的工具，事件發生在去年5月26日下午，阿志的2名友人到阿志父親開設的柔道館，攤開1疊不雅照片，開口就說「這些東西你要怎麼處理，價格給你開」，阿志的父親擔心兒子會因此損及名譽，將道館大門拉下，與大兒子及學員合力將他們壓制在地，並報警到場處理，因此未能得手。

彰化地院法官審酌被告2人均正值青壯年齡，不思以正當合法的方式獲取財物，竟以恐嚇的方式，向阿志索討金錢，致心生畏懼，並斟酌犯罪後坦承犯行犯行的態度、告訴人受害情況，量處其刑。

【相關新聞】

中學柔道社教練床戰高中生拍裸照輕判6個月　少女求情：他是我男友

ET快訊
羅志祥泳池辣妹趴「現場目擊者」現身！　「H奶李毓芬」爆：常在
大根發聲挺羅志祥「感情他們去解決就好」　放話告網友：注意用詞
快訊／西瓜刀斷人小指！基隆男街頭追砍　晚間落網上銬
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／西瓜刀斷人小指！基隆男街頭追砍　晚間落網上銬

承德路7段大火「黑煙遮台北」聞到頭暈！北投居民曝驚人畫面：天空黑一片

柔道教練與少女裸照外流　2男踢館想勒索…反遭「關門」打趴

影／「強擄女學生上車」桃園平頭男飆到偏僻公園欲性侵　逃楊梅掉稻田落網

法官和法務官高層都很熟！詐欺犯裝董座　司法黃牛詐千萬遭收押

網紅MC姊罵人「破」　重判4個月原因曝：有多次罵人前科不悔改

毒品案男拘留室矮牆「前空翻」撞頭昏迷　急救4天後仍不治

14歲女兒失聯4個月終於回家　他驚見自己升級阿公怒告...無良男友下場曝

老公不愛洗澡！她聞超重體味崩潰　列「20事蹟」求斷26年婚：看黑猩猩啪就…

台南老農鋸樹不慎跌落15公尺深山谷　大腿骨折送醫

猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊

周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

臨時會取消...200多天不用報告 韓國瑜：我有準備但尊重議會！

Makiyo嘆羅志祥「根本浪費女生時間」　把他當透明人：誰會喜歡死台客

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

騎單車上學「小樹林迷航1小時」 小六生顫抖：有人形阿姨叫住我

公車疑闖紅燈！女大生騎車遭撞飛 驚恐跌坐地...網怒：新莊299不意外

快訊／西瓜刀斷人小指！基隆男街頭追砍　晚間落網上銬

承德路7段大火「黑煙遮台北」聞到頭暈！北投居民曝驚人畫面：天空黑一片

柔道教練與少女裸照外流　2男踢館想勒索…反遭「關門」打趴

影／「強擄女學生上車」桃園平頭男飆到偏僻公園欲性侵　逃楊梅掉稻田落網

法官和法務官高層都很熟！詐欺犯裝董座　司法黃牛詐千萬遭收押

網紅MC姊罵人「破」　重判4個月原因曝：有多次罵人前科不悔改

毒品案男拘留室矮牆「前空翻」撞頭昏迷　急救4天後仍不治

14歲女兒失聯4個月終於回家　他驚見自己升級阿公怒告...無良男友下場曝

老公不愛洗澡！她聞超重體味崩潰　列「20事蹟」求斷26年婚：看黑猩猩啪就…

台南老農鋸樹不慎跌落15公尺深山谷　大腿骨折送醫

中職／超大位移指叉球引熱議　翁瑋均：師承陳禹勳

不斷更新／王溢正五局封鎖統一僅被敲4安　五局樂天9比0統一　

自助餐不再盛行？這些食物、餐廳和用餐形式...疫後可能說掰掰

中職／相隔15年撂英文依舊流利　陳金鋒：很想念打棒球的時光

不斷更新／兄弟前5局僅一局未得分　5局10比0領先富邦

4月27日起開放索取Red Bull健身開戰筒　居家參戰健身挑戰積分賽

迴轉壽司也吃得到千層蛋糕！藏壽司甜點祭開跑　魚人扭蛋5月再回歸

台灣要普篩嗎？陳其邁千字超狂「專業文」：偽陽性恐造成巨大恐慌

羅志祥泳池辣妹趴「現場目擊者」現身！　陳香菱爆：也常在夜店遇到他

中職／戴培峰攻守備受期待　杜西提醒：不要舒服他

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

社會熱門新聞

快訊／桃園驚傳光頭男強拉女學生上車性侵

即／基隆男突遭西瓜刀猛砍　他撿起斷指狂奔百米求救

深夜騎車見移動陰影　女騎士嚇壞報案

快訊／高雄氣爆釀32死！二審結果出爐

快訊／桃園大園「光頭之狼」凌晨楊梅落網

夫妻逃稅6206萬　子女獲財產拒救父母　

新北女北捷揮菜刀　上銬走出警局

單親媽酒店養兒騙擺攤　3000元房租成最後稻草

2歲童遭生父反覆凌虐母冷眼旁觀

影／平頭男隨機押女學生欲性侵　楊梅落網

偷發票8年兌獎500萬元無人知　20萬交保

即／三民高中捷運站驚傳狂女「揮舞菜刀亂吼」

快訊／國道1號嚴重事故！遊覽車衝對向車道

情侶一氧化碳中毒雙死　房東為省8千下場慘

更多熱門

相關新聞

預謀潑漆銅鑼灣書店老闆　3嫌聲押禁見

預謀潑漆銅鑼灣書店老闆　3嫌聲押禁見

香港前銅鑼灣店長林榮基即將在台灣重新開業，卻在21日吃早餐時人潑漆，提告恐嚇等5罪，檢警循線逮捕曾姓兄弟、鄭姓男子，發現3人作案分工清楚，早有預謀，台北地檢署檢察官偵訊後，認為涉嫌恐嚇等罪嫌重大，疑有共犯在逃，有勾串之虞，將3人都聲押禁見。

魚販飆「5字真言」問候　秒噴10萬元

魚販飆「5字真言」問候　秒噴10萬元

暴力討債多　台中警掃黑不手軟

暴力討債多　台中警掃黑不手軟

不甘分手揚言公開性愛影片　男子挨告

不甘分手揚言公開性愛影片　男子挨告

租屋遇張淑晶　女房客賠8.7萬元

租屋遇張淑晶　女房客賠8.7萬元

關鍵字：

柔道教練恐嚇彰化地院

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／周揚青直接點名愷樂！

羅志祥、愷樂「雙人交疊運動」20秒影片曝光！

周揚青爆「手裡還有毀滅性證據」！羅志祥私下道歉央求

周揚青爆愷樂有男友　「當砲友的我就不留情面」

愷樂家中更衣室整排名牌包：老闆送我的

羅志祥私約24歲火辣女星「鹹濕對話全曝光」！

羅志祥深夜認錯：我向不尊重過的所有女性道歉

饒舌歌手驚爆「周揚青也約砲」

明日花綺羅突上傳「羅志祥10mins臉紅片」

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

愷樂聽到「羅志祥戀愛」反應被挖！小S：妳在強顏歡笑

羅志祥隔離中爆醜聞　34分鐘急上線14次

被羅志祥私約「3大胸妹身分曝光」！

周揚青給羅志祥致命一擊！關鍵時間點曝光

周揚青老爸是百億國企老總…軍方背景被起底

更多

最夯影音

更多
猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊

猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊
周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面