柔道教練與少女裸照外流　2男踢館想勒索…反遭「關門」打趴

▲阿志拍少女裸照流出。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化柔道教練阿志（化名）在道館授課，2017年與多名未滿18歲的女學生有不正常的交往關係還拍攝裸照，沒想這些照片竟流出，被阿志的2名友人看到，拿14張不雅照片到阿志父親開設的柔道館勒索，反被壓制報警，彰化地院依恐嚇取財未遂罪，將他們分別判處4月與3月徒刑，可易科罰金。

當時阿志將他與少女自拍淫照儲存在手機裡，被女學生家長發現後，向彰化警方報案，阿志被傳喚到案後坦承一切，雖然阿志與少女為男友朋友，2019年11月阿志被彰化地院依違反《兒童及少年性剝削防制條例》、《妨害性自主》等罪嫌，判刑6個月、應執行4個月，皆已易科罰金執行完畢。

阿志萬萬沒想到，這些不雅照片竟會外流出去，成為友人勒索的工具，事件發生在去年5月26日下午，阿志的2名友人到阿志父親開設的柔道館，攤開1疊不雅照片，開口就說「這些東西你要怎麼處理，價格給你開」，阿志的父親擔心兒子會因此損及名譽，將道館大門拉下，與大兒子及學員合力將他們壓制在地，並報警到場處理，因此未能得手。

彰化地院法官審酌被告2人均正值青壯年齡，不思以正當合法的方式獲取財物，竟以恐嚇的方式，向阿志索討金錢，致心生畏懼，並斟酌犯罪後坦承犯行犯行的態度、告訴人受害情況，量處其刑。

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