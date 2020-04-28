海底撈創始人張勇15年內退休　宣布接班人計畫：要有這3條件

▲海底撈集團去年經營768間餐廳，比前年增加65%。（圖／CFP）

實習記者崔子柔／綜合報導

海底撈創始人張勇昨（27）日透過公司內部郵件宣布10到15年內會退休，並擬出「接班人計劃」，希望在退休前培養出理想的人選，另外也特別指出，除了施永宏、苟軼群、楊小麗以外的所有員工都可以參與，因為他們3位太貴了。

綜合陸媒報導，張勇想找到符合「愛海底撈、業務熟練、又能洞察人性」條件的未來領導者，內部信提到，「這個時候討論退休似乎早了一點，但凡事預則立，早謀劃終歸會顯得從容些。近兩年，我們四個人都特別擔心，擔心我們學習能力跟不上。我們四個人還特別害怕，害怕我們淪為企業發展的絆腳石。因此，我們一起制定了這個計畫。」

信中指的「四個人」是張勇自己、施永宏、苟軼群及楊小麗。張勇夫婦1994年和施永宏夫婦一起創辦海底撈火鍋，楊小麗和苟軼群則分別在1995年和1999年加入。目前張勇擔任海底撈董事長，施永宏任執行董事，楊小麗為首席運營官，苟軼群為決策委員，都是海底撈的第一代管理者。

張勇說，「想想他們剛認識我的年紀，1985年，施永宏15歲，1995年，楊小麗17歲，1999年，苟軼群27歲。我們在一起迎來的每一個明天都是奇妙得不可思議地美好。我們初次見面的場景還歷歷在目。」

談到為何上述3人不能接班，張勇則說，「他們沒有什麼明顯的缺點，唯一的原因就是太貴了，對未來的董事會來講，性價比確實不高。」