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與紐約知名錄像鬼才Tony Oursler雲端見！高美館推線上藝展

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▲《黑盒－幻魅於形》線上前導展_第一集_影片截圖

高雄市立美術館為因應防疫，年度國際特展《黑盒──幻魅於形：湯尼．奧斯勒》自原定4月11日順延至今年底開展，並預計於本（4）月起，陸續推出《黑盒──幻魅於形》線上前導展，雲端典藏導賞企劃《百夜藝術默讀》將由專家學者導賞高美館藏中不可錯過的經典百品，另外亦規劃結合線上與線下專題講座的《南島當代記憶工程》等藝術推廣提案，讓民眾在防疫期間可透過美術館建構跨域平台與藝術串連對話。

年度國際大展《黑盒》線上搶先報

今年冬季，高美館將與美國紐約知名錄像鬼才藝術家湯尼．奧斯勒（Tony Oursler）攜手推出其在亞洲的首次大型個展《黑盒──幻魅於形》；在年底正式開幕之前，特展《黑盒．幻魅於形》之線上前導展覽將於本（4）月11日（週六）起搶先登場，與台灣觀眾線上見！高美館特邀藝術家奧斯勒與大眾對話、分享台灣獨家「留臉忘返」徵臉創作活動之回饋，期間並將透過精選作品介紹、國內外藝術名人導賞，更加入兒童版本線上導覽，陸續於美術館官方網站及社群平台釋出展覽影片與精彩花絮，進而為年底展覽提前暖身。

請繼續往下閱讀...

防疫不防藝！高美館典藏上雲端

雲端典藏導賞計畫《百夜藝術默讀》集結高美館雙月刊《藝術認證》自2005年創刊至今的典藏專欄文章選粹100篇，結合20則專家導賞影片以及20則有聲書，透過文字、影像與聲音打造有聲有影的名人導讀體驗，進一步認識美術館典藏；此外，在高美館修建的６月至11月間，將特別配合《百夜藝術默讀》舉辦「夜賞經典」期間限定活動，邀請民眾在非開放期間來到美術館，由專家現場導賞經典原作，近距離感受獨特的藝術氛圍。

奠基於長年研究南島當代藝術策展檔案與典藏等豐富累積，高美館並將於今年夏季推出《Whose Memory? 南島當代記憶工程》系列講座，邀請國內外學者專家、藝術家、策展人與第一線藝術文化工作者共同參與，針對當代南島文化議題，透過館藏南島藝術創作與策展檔案，發展線上及線下的專題講座分享、實地採訪錄製動態影像，並整合於網站上供大眾研究學習。

為讓民眾防疫期間也可持續接觸藝術，高美館也分別與嵐創互動實境，以及學學文創基金會合作開發虛擬實境線上導覽；透過下載APP「AR2VR」可取得展覽實景搭配作品解說，可從裡到外──在高美館展覽廳、藝術生態園區與兒童美術館逛個過癮；而與學學文創合作發展中的720度環景實境導覽網站預計於近期上線，將細緻呈現高美館多元史觀典藏特展室首部曲《南方作為相遇之所》的展覽場域，讓一般大眾不受時間與空間等限制，隨時隨地免費探索館內展覽。

圖文來源／高雄市立美術館 

（完整文章請看城市美學新態度

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