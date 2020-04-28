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中國檢測劑「品質低劣、讀數錯誤」　白宮顧問批：靠疫情謀取暴利

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▲▼白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）。（圖／達志影像／美聯社）

▲白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）27日表示，中國在新冠肺炎疫情中，透過向各國輸出低品質、假冒的檢測包「謀取暴利」。納瓦洛強調，增加對病毒、抗體的檢測，對美國解除封鎖狀態來說非常重要，「我們能藉此找到誰有免疫力，大家就能在安全的環境中工作。」

納瓦洛在《福斯新聞》節目「福斯與朋友們」（Fox and Friends）中表示，中國在新冠肺炎疫情中，透過向各國輸出低品質、假冒的檢測包謀取暴利，尤其現在有很多來自中國的檢測劑，都會出現品質低劣、讀數錯誤等類似情況，「我們不能讓中國，例如帶來那些虛假的測試和偽造的測試，因為那是非常具有破壞性的。」

納瓦洛強調，增加對病毒、抗體的檢測，對美國解除封鎖狀態來說非常重要，「我們能藉此找到誰有免疫力，大家就能在安全的環境中工作。」

另外，納瓦洛也再次批評中國隱匿疫情，「他們（中國）本來可以把它（新冠肺炎）控制在武漢，但他們沒有，他們在全世界播下這樣的種子，成千上萬的中國人登上飛機，前往米蘭、紐約或其他地方。」

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