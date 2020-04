川普斥「對中國超不滿意」！未阻新冠肺炎擴散　美將究責求償

▲川普在記者會中直指對中國很不滿意。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統川普27日表示,他對中國非常不滿意(not happy),更指新冠肺炎疫情本應該可以在源頭就被阻斷,但事實卻相反,所以美國正在調查這件事,要對中國究責,並要求賠償,「有很多方法可以讓他們負起責任。」

川普(Donald Trump)在白宮記者會中直接表明,他對於中國非常不滿,對現今的整個局勢也很不滿意,且已經在進行調查,釐清北京當局在新冠肺炎疫情中的責任,且不排除要求賠償損失,「我相信它(新冠肺炎)可以在源頭被阻斷,它本來可以被迅速阻止,也不會蔓延到全世界。」

“We are not happy with China - we are not happy with that whole situation”



President Trump says coronavirus “could have been stopped at the source” and “serious investigations” are taking place



