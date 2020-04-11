　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

法鼓山推「大悲咒line起來」　用智慧手機為疫情連線祈福

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲ 除夕夜赴法鼓山撞鐘108響祈福 蔡英文：大家團結對抗武漢肺炎。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 法鼓山推出「大悲咒line起來」，用智慧手機為疫情連線祈福。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／新北報導

新冠肺炎疫情遍及全球，互聯網上祈福消災，已成為各國居家防疫者安心、安身的方式。常年推行線上共修的法鼓山，則透過手機通訊軟體，於10日推出具計次連線功能的「大悲咒Line起來」。盼以簡易的操作和排序，鼓勵民眾拉近彼此心的距離，為世界匯聚安定身心和消弭疫病的力量。

法鼓山指出，掃描「大悲咒LINE起來」QR-Code，即會出現「我要持咒」和相應的計數選單，並能邀請親友、群組一起參加祈福，更加建議訂閱提醒，看看誰持咒、念佛的次數，能夠出現在功德榜上。無法用手機參與的民眾，也可至法鼓山官網登錄電腦版的線上持誦。

請繼續往下閱讀...

▲ 法鼓山推出「大悲咒line起來」 用智慧手機為疫情連線祈福。（圖／法鼓山提供）

▲ 掃描「大悲咒LINE起來」QR-Code，即會出現「我要持咒」和相應的計數選單。（圖／法鼓山提供）

參與開發的張君亷說，程式主要是以誦持《大悲咒》和念佛為主，尚未熟悉此咒的民眾，還能選擇「影片陪讀」模式；至於持咒熟練者，則可用手動輸入次數。兼顧長輩的習慣和需求，使用介面簡單、字體清晰且類似念佛計數器，希望大家用手機傳遞訊息外，還能夠從中獲得學習成長。

此外，除了手機持咒介面，法鼓山自4月起，每週日上午10點同步直播的心安平安祈福法會，也由僧團帶領持誦〈大悲咒〉。5月10日佛誕節，將匯聚全球各地累計來的持咒祈福，散發出「大悲心起LINE持咒」的無限願力，為全世界正遭逢戰爭、疫病、天災人禍而受苦受難的地區與民眾做法會迴向。「大悲咒LINE起來」連結：https://lin.ee/cLrj4mS

「美麗最大的祕密」

ET快訊
阿滴募資「台灣人給世界的一封信」達標　外交部回應了
濃妝妹半夜痛掛小兒科　醫一看身分傻了「住院才能換命」
雨下完就暴冷！今晚北東迎大雨　明氣溫溜滑梯「最冷跌破10度」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

14天9片口罩超富有！Icu名醫嘆：台灣根本是全球首富

3分鐘台語版「譚德塞記者會」...公嬤都聽得懂！16萬人次爆看笑噴：配音太強

法鼓山推「大悲咒line起來」　用智慧手機為疫情連線祈福

疫期人潮雖大幅下降至4,000人　大溪老街實施人流管制

雨下完就暴冷！今晚北東迎大雨　明氣溫溜滑梯「最冷跌破10度」

口罩越充足「隊伍卻越長」！網分析台人心態　揭「刺激購買意願主因」

陳時中喊人流管制！一張照曝社交距離　瑞豐夜市攤商心酸喊：自然有

濃妝辣妹半夜痛掛小兒科　醫一看身分傻了「住院才能換命」嘆：社會黑暗面

Taiwan can help！華航「天空國家隊」口罩運送SOP首曝光

擔心阿里山賞櫻車潮　玉管處塔塔加停車場加強人流管制

就是要停！人肉占位遭勸不離開 婦氣pupu秀手機：老公車就在路口

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

金芭黎舞小姐被高雄酒店封殺　知情者爆：剩按摩店或遠走高雄

700萬口罩抵歐洲！政要拍片致謝　盼台灣「納入WHO」：謝謝蔡總統

《青你2》學員改編陶喆《Melody》　原唱一聽皺眉頭：這給我很多靈感

超壯觀！直擊花枝寶寶群聚誕生 網讚：卵像珍珠❤餵食秀好療癒

胖橘貓「捧10kg油肚理毛」舔不到 無助望遠方...爸嘆：牠有在減肥了

萌到崩潰？老媽帶兒到寵物店玩耍男孩抱吉娃娃秒爆哭：牠好可愛QQ

14天9片口罩超富有！Icu名醫嘆：台灣根本是全球首富

3分鐘台語版「譚德塞記者會」...公嬤都聽得懂！16萬人次爆看笑噴：配音太強

法鼓山推「大悲咒line起來」　用智慧手機為疫情連線祈福

疫期人潮雖大幅下降至4,000人　大溪老街實施人流管制

雨下完就暴冷！今晚北東迎大雨　明氣溫溜滑梯「最冷跌破10度」

口罩越充足「隊伍卻越長」！網分析台人心態　揭「刺激購買意願主因」

陳時中喊人流管制！一張照曝社交距離　瑞豐夜市攤商心酸喊：自然有

濃妝辣妹半夜痛掛小兒科　醫一看身分傻了「住院才能換命」嘆：社會黑暗面

Taiwan can help！華航「天空國家隊」口罩運送SOP首曝光

擔心阿里山賞櫻車潮　玉管處塔塔加停車場加強人流管制

學會人體工學、家具基本比例　教你小客廳變身豪宅大器感

每年給150億被當塑膠！川普暴怒要刪資金　WHO「關鍵6字」回應了

A-Lin直播開唱遭疑：螢幕拉長？　她曬「直挺鉛筆腿」還原真實身材

Lady Gaga新畫報大展外星人時尚風　網：湯匙女王、這就是我要的面罩

【黃寶慧】慧眼看天下／川普槓WHO　美四航母染疫本周最慘　獨訪安倍特別顧問

楊冪久違見鄧倫！超開心「伸出雙手小跑」直接抱住　網嘆：偶像劇畫面

小狼狗男友受傷「讓我躺一下」瘋狂撒嬌　下秒「狼變」伸鹹豬手：這樣我能舒服一點！

中職／教頭不分資深資淺　洪總：大家都是0勝

14天9片口罩超富有！Icu名醫嘆：台灣根本是全球首富

曼哈頓3月房市交易2筆「創金融風暴後新低」　專家估：再跌30％

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

生活熱門新聞

他炫500片↑口罩免排隊　網怒...真相神轉

陳時中亮電郵「全英文朗讀」回擊WHO

他到譚德塞IG留言抗議　被私訊回覆網笑翻

陳時中：口罩配售量已大於總人口

「台灣給世界的公開信」草稿！網：重點錯了

超商領口罩「開袋一瞥不對勁」！回家細看驚呆了

即／台灣南部海域凌晨6.4地震

WHO否認台灣曾提人傳人　指揮中心：斷章取義

全聯「神秘貼心服務」網友10年首遇！

媽「草莓奶」曝親餵母乳血淚史　轟爆小玉

爽玩墾丁後發燒！急診醫「1天通報好幾個」：祈禱台灣不會爆

連5天「確診3人↓」網仍擔憂！周志浩曝好消息

案379酒店女公關新增6位接觸者

濃妝辣妹半夜痛掛小兒科　醫一看身分傻了！

更多熱門

相關新聞

LINE推出「宅在家 很OK」大頭貼特效　全十款熊大兔兔濾鏡開放更換

LINE推出「宅在家 很OK」大頭貼特效　全十款熊大兔兔濾鏡開放更換

新冠肺炎（COVID-19）疫情席捲全球，上週清明連假全台灣11個景區人潮密集被發出警示訊息，這個週末LINE特別推出「宅在家 很OK」大頭貼特效，全十款熊大兔兔濾鏡開放更換，要讓用戶待在家也能享受生活樂趣。

賺外匯！她太忙沒回Line被顧問嗆告

賺外匯！她太忙沒回Line被顧問嗆告

LINE SPOT「點餐外帶」上線　響應「社交距離」一秒帶走

LINE SPOT「點餐外帶」上線　響應「社交距離」一秒帶走

窺探日本少女必載 9 款 APP

窺探日本少女必載 9 款 APP

這篇文不是陳時中po的！2人冒名造謠遭約談

這篇文不是陳時中po的！2人冒名造謠遭約談

關鍵字：

法鼓山LINE

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

驚！一隻阿圓爆分手傑米鹿　全黑「IG限動」藏玄機

譚德塞完蛋！外媒曝：川普計劃創新組織取代WHO

瑞莎看不下去！甩出1網址對抗譚德塞

譚德塞言論惹怒台灣！黃暐瀚說話了

阿滴曝光「台灣給世界的公開信」草稿

《夫婦世界》小三私下個性超反差！

他炫500片↑口罩免排隊　網怒...真相神轉

陳時中亮電郵「全英文朗讀」回擊WHO

流產婦住隔離病房2天　慘遭醫師性侵出血死

LIVE／口罩販賣機來了！插健保卡1分鐘就拿到

北韓死亡數瀕300萬人！脫北者戳破「零確診謊言」

長庚女員工騎車撞飛　重砸後車慘死

他到譚德塞IG留言抗議　被私訊回覆網笑翻

為何30歲主婦能當酒店紅牌？名嘴曝原因

陳時中：口罩配售量已大於總人口

更多

最夯影音

更多
就是要停！人肉占位遭勸不離開 婦氣pupu秀手機：老公車就在路口

就是要停！人肉占位遭勸不離開 婦氣pupu秀手機：老公車就在路口
陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

金芭黎舞小姐被高雄酒店封殺　知情者爆：剩按摩店或遠走高雄

金芭黎舞小姐被高雄酒店封殺　知情者爆：剩按摩店或遠走高雄

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面