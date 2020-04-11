法鼓山推「大悲咒line起來」　用智慧手機為疫情連線祈福

▲ 法鼓山推出「大悲咒line起來」，用智慧手機為疫情連線祈福。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／新北報導

新冠肺炎疫情遍及全球，互聯網上祈福消災，已成為各國居家防疫者安心、安身的方式。常年推行線上共修的法鼓山，則透過手機通訊軟體，於10日推出具計次連線功能的「大悲咒Line起來」。盼以簡易的操作和排序，鼓勵民眾拉近彼此心的距離，為世界匯聚安定身心和消弭疫病的力量。

法鼓山指出，掃描「大悲咒LINE起來」QR-Code，即會出現「我要持咒」和相應的計數選單，並能邀請親友、群組一起參加祈福，更加建議訂閱提醒，看看誰持咒、念佛的次數，能夠出現在功德榜上。無法用手機參與的民眾，也可至法鼓山官網登錄電腦版的線上持誦。

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▲ 掃描「大悲咒LINE起來」QR-Code，即會出現「我要持咒」和相應的計數選單。（圖／法鼓山提供）

參與開發的張君亷說，程式主要是以誦持《大悲咒》和念佛為主，尚未熟悉此咒的民眾，還能選擇「影片陪讀」模式；至於持咒熟練者，則可用手動輸入次數。兼顧長輩的習慣和需求，使用介面簡單、字體清晰且類似念佛計數器，希望大家用手機傳遞訊息外，還能夠從中獲得學習成長。

此外，除了手機持咒介面，法鼓山自4月起，每週日上午10點同步直播的心安平安祈福法會，也由僧團帶領持誦〈大悲咒〉。5月10日佛誕節，將匯聚全球各地累計來的持咒祈福，散發出「大悲心起LINE持咒」的無限願力，為全世界正遭逢戰爭、疫病、天災人禍而受苦受難的地區與民眾做法會迴向。「大悲咒LINE起來」連結：https://lin.ee/cLrj4mS。

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