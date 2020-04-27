美共和黨「反華備忘錄」拚選舉　耿爽：反對拿中國說事撈選票

▲針對共和黨競選部發送57頁反華備忘錄，華春瑩諷刺，真是一齣好劇本。（圖／翻攝 大陸外交部發言人華春瑩推特）

記者任以芳／綜合報導

針對，美國共和黨參議院全國委員會向競選陣營發送反華戰略備忘錄，內容清楚建議，共和黨候選人要如何「積極攻擊中國」來應對疫情危機。對此，中國外交部發言人耿爽今（27日）表示，中方堅決反對美國拿中國說事，撈取選票。

根據美國政治新聞網站「Politico」報導，共和黨競選部門發送57頁的備忘錄，等同候選人的拚選票的教戰守則。舉例，被問到「是不是川普的錯」 或是涉及「種族主義」議題，應該如何攻擊中國，轉移問題焦點。對此，中國外交部發言人華春瑩25日也在推特反諷，「真是一齣好劇本，值得一看！」





▲中國大陸外交部發言人耿爽。（圖／路透社）

據了解，該備忘錄有三條攻擊路線，一是指責中國掩蓋疫情真相導致疫情蔓延，二是攻擊民主黨對中國態度軟弱”，三是共和黨將因中國導致疫情傳播而推動對中國的制裁。備忘錄還強調，共和黨有意在美國大選中繼續炒作中國話題。

對此，耿爽表示，「美國的一些勢力為什麼總是千方百計地要借疫情攻擊抹黑中國，我想答案不言自明。美方口口聲聲說中方在散佈虛假資訊，若有關的報導屬實，我們不禁要問，到底是誰在散佈虛假資訊。」堅決反對美國有些人硬把中國扯進美國的選舉政治，拿中國說事，撈取選票。