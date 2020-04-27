人捉到了！　台南市北區千畦種子館潑紅漆男子到案

▲台南市北區千畦種子館大門遭人潑紅漆，市警五分局查獲其中1名吳姓涉案人到案，警方正全力偵辦中。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南市北區「千畦種子館」大門，4月25日晚上遭人潑紅漆，梁姓負責人26日向台南市警五分局報案，警方調閱路口監視器畫面循線追查，查到其中1名吳姓涉案男子到案，目前警方正深入追查他的犯案動機中。

千畦種籽館位於台南市北區開南街，籽館各類植物與種子展示，業者憑藉對種子的熱愛，從庭園造景到室內布置全是由負責人親手打造，空間的質樸自然美，平日也吸引了不少新人在此拍攝婚紗。

不過，4月26日清晨千畦種子館大門被人發現，大門口遭人潑紅漆，業者並在臉書上PO文「我們不畏財團，也不畏無良民代，你汙染我們的環境，我們一定出聲」，並向市警五分局報案。

業者在臉書表示：「謝謝各界（特別是廣大的網友們）對種籽館的支持與關心。也感謝各位在這個時候給我們的鼓勵及支持。也謝謝開元派出所所長及同仁們辛勞的奔波（今天已經來了好多次）以及努力。希望各位朋友們能夠給警察朋友們一點時間，我們相信會水落石出。所以就讓我們暫停猜測。等候消息。」、「門口的油漆，我們會留著，等事情一段落，再邀請大家來把這個「作品」完成。再次感謝大家的支持及鼓勵，之後我們依然會正常營業，不過還是請朋友們要記得攜帶口罩喔。另外，也祝福大家在這段時間，平安，健康。」

台南市警五分局指出，4月25日晚上6時許，北區千畦種子館大門口遭人潑灑油漆，梁姓負責人26日上午8時向五分局開元派出所報案，警方立即派員到場採證，並在店家旁設置巡邏箱加強巡守，確保安全。從現場情況來看，歹徒警告意味濃。

警方說，因店家周邊均未裝設監視器，警方組成調閱小組擴大調閱，經接連兩日調閱並比對相關資料，發現涉案2名犯嫌搭乘計程車犯案，其中1人戴白色安全帽，一人戴鴨舌帽，兩人均戴口罩，歹徒要求司機將車開到種子館對面轉角處停下，戴白色安全帽男子下車，約1、2分鐘後再上車，手上拿一個塑膠袋傳出油漆味，後要求司機將車開到永康區勝利街下車離開。

警方研判犯嫌可能會搭乘交通工具到勝利街，經調閱分析相關資料查出其中1名犯嫌吳姓子所騎乘之機車，於27日下午2時30分在北區公園南路查獲涉案吳嫌，目前警正對吳嫌犯案原因，深入釐清，並通知另1名涉案犯嫌到案說明。

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