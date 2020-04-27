　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

人捉到了！　台南市北區千畦種子館潑紅漆男子到案

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市北區千畦種子館大門遭人潑紅漆，市警五分局查獲其中1名吳姓涉案人到案，警方正全力偵辦中。（圖／記者林悅攝）

▲台南市北區千畦種子館大門遭人潑紅漆，市警五分局查獲其中1名吳姓涉案人到案，警方正全力偵辦中。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南市北區「千畦種子館」大門，4月25日晚上遭人潑紅漆，梁姓負責人26日向台南市警五分局報案，警方調閱路口監視器畫面循線追查，查到其中1名吳姓涉案男子到案，目前警方正深入追查他的犯案動機中。

▲台南市北區千畦種子館大門遭人潑紅漆，市警五分局查獲其中1名吳姓涉案人到案，警方正全力偵辦中。（圖／記者林悅攝）

千畦種籽館位於台南市北區開南街，籽館各類植物與種子展示，業者憑藉對種子的熱愛，從庭園造景到室內布置全是由負責人親手打造，空間的質樸自然美，平日也吸引了不少新人在此拍攝婚紗。

不過，4月26日清晨千畦種子館大門被人發現，大門口遭人潑紅漆，業者並在臉書上PO文「我們不畏財團，也不畏無良民代，你汙染我們的環境，我們一定出聲」，並向市警五分局報案。

▲台南市北區千畦種子館大門遭人潑紅漆，市警五分局查獲其中1名吳姓涉案人到案，警方正全力偵辦中。（圖／記者林悅攝）

業者在臉書表示：「謝謝各界（特別是廣大的網友們）對種籽館的支持與關心。也感謝各位在這個時候給我們的鼓勵及支持。也謝謝開元派出所所長及同仁們辛勞的奔波（今天已經來了好多次）以及努力。希望各位朋友們能夠給警察朋友們一點時間，我們相信會水落石出。所以就讓我們暫停猜測。等候消息。」、「門口的油漆，我們會留著，等事情一段落，再邀請大家來把這個「作品」完成。再次感謝大家的支持及鼓勵，之後我們依然會正常營業，不過還是請朋友們要記得攜帶口罩喔。另外，也祝福大家在這段時間，平安，健康。」

台南市警五分局指出，4月25日晚上6時許，北區千畦種子館大門口遭人潑灑油漆，梁姓負責人26日上午8時向五分局開元派出所報案，警方立即派員到場採證，並在店家旁設置巡邏箱加強巡守，確保安全。從現場情況來看，歹徒警告意味濃。

警方說，因店家周邊均未裝設監視器，警方組成調閱小組擴大調閱，經接連兩日調閱並比對相關資料，發現涉案2名犯嫌搭乘計程車犯案，其中1人戴白色安全帽，一人戴鴨舌帽，兩人均戴口罩，歹徒要求司機將車開到種子館對面轉角處停下，戴白色安全帽男子下車，約1、2分鐘後再上車，手上拿一個塑膠袋傳出油漆味，後要求司機將車開到永康區勝利街下車離開。

警方研判犯嫌可能會搭乘交通工具到勝利街，經調閱分析相關資料查出其中1名犯嫌吳姓子所騎乘之機車，於27日下午2時30分在北區公園南路查獲涉案吳嫌，目前警正對吳嫌犯案原因，深入釐清，並通知另1名涉案犯嫌到案說明。

・地表最浪漫的茶花粉色，讓少女尖叫

ET快訊
慶台灣再「0確診」！美食優惠懶人包　手搖飲第2杯免費喝
愷樂偷腥羅志祥「再丟1代言」！　2廠商擬提告求償
金正恩若倒下「金與正得逃命」！　脫北記者曝原因
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

人捉到了！　台南市北區千畦種子館潑紅漆男子到案

關懷首波防疫安心上工情形　黃偉哲備台南小吃為防疫人加油

大阪府、和歌山醫療物資不足　台東緊急募集手套+護目鏡+雨衣

全國分區技能競賽獲獎創新高　公東高工獲4金4銀2銅共20獎牌

小至百萬停車場大至10億工程經費　盧秀燕：建設大甲不間斷

防疫期間「不照騙」　集集警分局結合超商用心防詐無漏洞

竹市最老國中換新裝　建華國中新建校舍通風採光佳

快申請！「安心上工」放寬資格　桃園12區公所受理登記

防疫生力軍！雲林福祿壽酒廠正式加入「酒精國家隊」

台南永康施工挖斷瓦斯管路　消防人員派員戒護

錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了

愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

愷樂深夜向周揚青道歉「誠心說對不起」　爸爸9年前逼問羅志祥：何時下聘？

台中身障父女谷關擺攤遭歧視　被嗆「社區沒出矮ㄟ」：很心酸

阿虎曝「和大根談心」：他有在反省！　沒參加過小豬轟趴？「沒有被受邀」

新手爸火噬亡...目睹「老公被抬出」　她哭斷腸緊捏雙手：孩子才剛1歲

錢櫃大火釀5死！消防隊長曝「5項消防設備全關」：嚴重人為疏失

人捉到了！　台南市北區千畦種子館潑紅漆男子到案

關懷首波防疫安心上工情形　黃偉哲備台南小吃為防疫人加油

大阪府、和歌山醫療物資不足　台東緊急募集手套+護目鏡+雨衣

全國分區技能競賽獲獎創新高　公東高工獲4金4銀2銅共20獎牌

小至百萬停車場大至10億工程經費　盧秀燕：建設大甲不間斷

防疫期間「不照騙」　集集警分局結合超商用心防詐無漏洞

竹市最老國中換新裝　建華國中新建校舍通風採光佳

快申請！「安心上工」放寬資格　桃園12區公所受理登記

防疫生力軍！雲林福祿壽酒廠正式加入「酒精國家隊」

台南永康施工挖斷瓦斯管路　消防人員派員戒護

被問有無「雙機」躲查勤？　馬力歐自嘲：1支都不會響了還2支！

快訊／防社區感染！五一連假趨近…高市府組「快速反應小組」

找到最早隕石墜落砸死人證據　藏在鄂圖曼土耳其的三封手稿

公共區域炸菸味彈！惡鄰「一進電梯就點菸」…癮君子：連我都無法接受

4男性好友秒衝診間窩心關切！《機智醫生生活》帥氣女主CP站哪對？

范丞丞被爆戀愛「跟女友同居北京家」　網曝親密照片…工作室狠打臉！

移工宿舍是新加坡定時炸彈　12人一房沙丁魚式隔離

國小硬聯／崇學重新學習　小六重砲薛和坤一年打10轟

THE NORTH FACE發現新路！　全新輕快越野系列探索無限可能

SBL冠軍賽／周俊三拼總教練首冠差1勝 　要留下自己名字

找大奶妹「幫種草莓」男出軌遭抓包　女友發火飆髒話：是不是跟別人XX

地方熱門新聞

嘉義市淘汰老舊機車　達成率全國第一

嘉義公園石斛蘭盛開　五月中前最佳賞花期

嘉市義勇特搜移訓屏東　意外救回女泳客

「痛到靠北阿」！口罩掛耳線過短即日受理更換

阻桃園5連霸　台東青少棒獲亞太中華代表權

昇恆昌和大園農會舉行特賣　買氣旺

不補助老人健保　民眾多付5千元

豐原國中上千學生過馬路沒紅綠燈

比玉荷包早　「艷荔」荔枝上市了

台東縱谷沿線鄉鎮傳稻熱病「整片焦黃」農民憂

零脂肪冰淇淋蛋糕吃出最新鮮

台南永康施工挖斷瓦斯管路

雲林福祿壽酒廠正式加入「酒精國家隊」

老翁誆稱神明要發生性關係被拒竟持棍傷人被提告

更多熱門

相關新聞

千畦種子館遭人潑紅漆警告意味濃

千畦種子館遭人潑紅漆警告意味濃

台南市北區「千畦種子館」大門，4月25日晚上遭人潑紅漆，梁姓負責人26日已向台南市警五分局報案，警方表示已受理報案，並調閱路口監視器畫面，展開調查，依現場情況歹徒潑紅漆警告意味濃。

相關防疫推演不一定要叫「兵推」！

相關防疫推演不一定要叫「兵推」！

趴趴走遭罰百萬　泰女到案：將提訴願

趴趴走遭罰百萬　泰女到案：將提訴願

長虹光學企業、北區扶輪社捐贈防疫物資

長虹光學企業、北區扶輪社捐贈防疫物資

台南市教育局試辦視訊會議

台南市教育局試辦視訊會議

關鍵字：

台南市北區千畦種子館紅漆到案

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

野生2藝人坐路邊喝咖啡！

人妻偷吃同事讚：1天5次都可以！夫見「亂射」崩潰

愷樂停錄《娛百》1個月40萬飛了！　觀眾喊拒看

桃園男家中遭割喉亡！父母見屍掩護：摔死的

茵芙掀「家暴內幕」！右眼大片瘀血…藥師急打求助專線

羅志祥、周揚青「私密對話截圖」曝光

羅志祥喜歡愷樂什麼？十指緊扣影片曝光

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

愷樂道歉後...周揚青首發聲「1符號」曝光「屠豬」行動下一步！

揭羅志祥獨寵愷樂內幕！

還原「錢櫃7樓驚恐逃生」　新秘收驚：以後不敢唱歌了

愷樂爆當羅志祥小三《娛百》收視率出爐！

周揚青爆愷樂有男友　「當砲友的我就不留情面」

周揚青氣罵羅志祥：活該！　首曝分手前一天狀況

美19歲左投飆164火球　日網友嚇呆

更多

最夯影音

更多
錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了

錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了
愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面