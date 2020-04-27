小一新生作業竟是「手洗內衣褲拍照上傳」！　變態班導：粉紅色好漂亮

▲ 受到疫情影響，南韓國高中小學生無法到校上課。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓日前發生一起離譜案件，蔚山一名國小老師涉嫌對年幼的學生使用不當的言辭，更要求他們手洗內衣褲並拍照當成作業，檢查時甚至留下「內褲很漂亮」的評語。教育廳已經展開調查，有必要將予以懲戒。

一名網友27日在網路論壇以「國小一年級老師這樣正常嗎」為題發文表示，他是蔚山一所小學新生家長，文中上傳多張通訊軟體對話截圖並寫道，「奇怪的點很多，但誰都沒有提出問題。」

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，南韓國高中小目前採遠距教學方式。這名家長表示，小孩的班導師3月創了群組聊天室，請家長協助上傳小孩的自我介紹和照片。這名班導師認真回覆每篇文章，「我以為只有美女，原來還有美男呢」、「我們班美女太多了，男學生一定很開心」、「有魅力又性感的XX（學生姓名）」，留言內容讓家長認為不妥，上政府網站投訴。

蔚山江北教育支援廳回應，由於無法舉辦入學典禮，這名老師希望以自己的方式迎接新生，才會一一留言稱讚，希望鼓勵學生，但沒有意識到這些言語可能帶有外貌協會或性方面的含義，未來會更加謹慎。

然而，圍繞這名教師的爭議不只如此。同校教職員爆料，他最近要求學生上傳「手洗內衣褲的照片」當成作業，希望透過這項較為困難的挑戰，提升學生的自信心。

儘管感到有些怪異，家長依然照做，將小孩手洗衣物的照片上傳到群組。導師則一一回覆，「公主大人害羞地完成了」、「漂亮的內褲，害羞害羞」、「粉紅色內褲很漂亮」。

教育當局對此則回應，該名教師出了這項作業，要求學生在週末完成，過程中疑似再度使用不當言辭，將展開調查，若有必要會決定是否懲戒。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。