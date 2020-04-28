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日本5月將批准使用「瑞德西韋」治療　法匹拉韋也加速生產中

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▲▼ 瑞德西韋。（圖／中研院提供）

▲日本將於5月批准瑞德西韋用於治療新冠肺炎患者。（圖／中研院提供）

記者林彥臣／綜合報導

日本首相安倍晉三27日表示，日本即將批准瑞德西韋（Remdesivir），用來作為治療新冠肺炎（COVID-19）的抗病毒藥物，這是日本在大流行過後，第一次做出這方面的決定。

《新英格蘭醫學雜誌》最近發表了一項研究，將瑞德西韋用於53名重症的新冠肺炎患者最為治療藥物，其中70%的患者有療效，但是其中的4分之1中卻引起嚴重的副作用，例如腎功能惡化。

吉利德科學公司日本分公司的發言人說，「我們目前正在進行臨床測試，並致力於確認該藥的療效和安全性」。

吉利德科學公司提出申請後，日本政府將著手快速批准。如果該藥物已在另一個國家/地區獲得批准，則可以簡化該過程（包括將國內臨床試驗的報告推遲到以後）。

▲富士軟片（Fujifilm）。（圖／路透）

▲富士軟片（Fujifilm）旗下公司加速生產法匹拉韋。（圖／路透）

日本研發的抗流感藥物法匹拉韋（Avigan、Favipiravir）也正在對新冠肺炎患者進行臨床測試，該測試將持續到6月，在中國的一項科學研究表明，法匹拉韋可以治療新冠肺炎。

日本政府已要求富士軟片控股公司的子公司富士富山化學株式會社提高法匹拉韋的產量，但是因為擔心會導致新生兒先天缺陷，因此這項藥物無法將使用於準媽媽或可能懷孕的人。

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