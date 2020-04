美軍B-1B轟炸機在「金正恩附近」軍演　1小時內就能飛到他身邊

▲美軍B-1B「槍騎兵」轟炸機,飛到了金正恩附近,1小時就能飛到他身邊。(圖/達志影像/美聯社)

記者林彥臣/綜合報導

北韓領導人金正恩傳出病危消息,就自此敏感時刻,美軍的B-1B「槍騎兵」超音速轟炸機與日本聯合軍演,所在地就在金正恩的傳聞的藏身處元山附近,以B-1B的航速可以在1小時內就飛到他的身邊。

美國空軍新聞稿指出,第37轟炸中隊派出一架B-1B超音速轟炸機在太平洋上航行30小時前往日本,與6架美軍F-16「戰隼」以及日本航空自衛隊7架F-2和8架F-15會合之後,舉行了聯合軍演,然後返回南達科他州(South Dakota)空軍基地。

第37轟炸中隊指揮官科爾曼(Lincoln Coleman)中校在新聞稿中說,這是一個更高層總部指揮的作戰任務,以確保我們的盟友,並展示動態武力模式的狀態下嚇阻對手,這是每個團隊的努力成果,為我們提供了與不同責任領域的多個航空營運中心整合的機會。

根據俄媒《衛星通訊社》報導,美國空軍在新聞稿中提到,演習的地點位在日本北部三澤空軍基地的德勞恩(Draughon)靶場,但是美軍忽略的事,更多的演習發生在北韓城市的外海。

▲外傳金正恩就在元山術後休養。(圖/朝中社)

南韓《東亞日報》報導,B-1B距離北韓度假城市元山僅500英里(804公里),據傳北韓領導人金正恩目前正在那裡進行術後恢復。

B-1B槍騎兵轟炸機的急速可以達到1.25馬赫(1340公里/時),如果根據韓媒報導的距離元山僅804公里左右,也就是1個小時內就可以飛到金正恩的身邊,在2018年B-1B就演練過對北韓的模擬攻擊,當時的演練直到接近邊界的極限時才突然轉向。

USAF B-1B HYPER21 executed a flight from Ellsworth AFB to Japan via the Bering Sea & North Pacific. The bomber worked with JASDF fighters near Misawa AB, then flew to a point near Okinawa before the return trip to Ellsworth AFB. pic.twitter.com/YhlcDaFAbM