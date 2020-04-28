美軍B-1B轟炸機在「金正恩附近」軍演　1小時內就能飛到他身邊

▲美軍B-1B「槍騎兵」轟炸機，飛到了金正恩附近，1小時就能飛到他身邊。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

北韓領導人金正恩傳出病危消息，就自此敏感時刻，美軍的B-1B「槍騎兵」超音速轟炸機與日本聯合軍演，所在地就在金正恩的傳聞的藏身處元山附近，以B-1B的航速可以在1小時內就飛到他的身邊。

美國空軍新聞稿指出，第37轟炸中隊派出一架B-1B超音速轟炸機在太平洋上航行30小時前往日本，與6架美軍F-16「戰隼」以及日本航空自衛隊7架F-2和8架F-15會合之後，舉行了聯合軍演，然後返回南達科他州（South Dakota）空軍基地。

第37轟炸中隊指揮官科爾曼（Lincoln Coleman）中校在新聞稿中說，這是一個更高層總部指揮的作戰任務，以確保我們的盟友，並展示動態武力模式的狀態下嚇阻對手，這是每個團隊的努力成果，為我們提供了與不同責任領域的多個航空營運中心整合的機會。

根據俄媒《衛星通訊社》報導，美國空軍在新聞稿中提到，演習的地點位在日本北部三澤空軍基地的德勞恩（Draughon）靶場，但是美軍忽略的事，更多的演習發生在北韓城市的外海。

▲外傳金正恩就在元山術後休養。（圖／朝中社）

南韓《東亞日報》報導，B-1B距離北韓度假城市元山僅500英里（804公里），據傳北韓領導人金正恩目前正在那裡進行術後恢復。

B-1B槍騎兵轟炸機的急速可以達到1.25馬赫（1340公里/時），如果根據韓媒報導的距離元山僅804公里左右，也就是1個小時內就可以飛到金正恩的身邊，在2018年B-1B就演練過對北韓的模擬攻擊，當時的演練直到接近邊界的極限時才突然轉向。

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