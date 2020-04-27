長江水污染爆恐怖後遺症！　80%兒童尿液驗出「獸用抗生素」

▲長江全長6300公里。(圖／視覺中國)

記者蔡儀潔／綜合報導

長江作為大陸第一長河，近期調研發現水生態系統受到破壞，令人擔憂的是，長三角約40%孕婦尿液中檢出抗生素，近80%兒童尿液中檢出獸用抗生素，且部分檢出抗生素已在臨床中禁用，有可能嚴重損害人體免疫力。

▲長江經濟帶也是大陸最大的經濟帶。(圖／視覺中國)

長江流域覆蓋大陸五分之一陸地面積，養育三分之一的人口，然而《瞭望》新聞週刊報導近日指出，經調研發現長江流域抗生素濃度偏高，水生態系統受到破壞，更令人擔憂的是，相關調查顯示，長三角約40%孕婦尿液中檢出抗生素，近80%兒童尿液中檢出獸用抗生素，部分檢出抗生素已在臨床中禁用，有可能嚴重損害人體免疫力。

報導指出，水中抗生素主要來自醫院和藥廠廢水、水產和畜禽養殖廢水以及垃圾填埋場，大部分抗生素無法在現有工藝下有效去除，導致河湖水體成為抗生素和耐藥基因庫。

科研人員在長江中下游地區調查發現，在生豬、肉雞、水產等養殖過程中，因養殖密度高，不少養殖戶為降低感染發病率，習慣在飼料中添加各類抗生素，有的一噸飼料能添加一斤抗生素藥物。一些漁業養殖戶坦承，「養魚養蟹飼料中肯定要拌抗生素，不然一死一大片肯定賠錢。」

製藥廠和醫院廢水含有高濃度抗生素，致流域污染嚴重。研究人員發現，有的飲用水水源地上游5公里分佈著大型醫藥生產企業的排污口，如長三角某市水源地附近有3家醫藥公司排污口，一些長江支流交匯處有6、7家製藥廠，廢水含有高濃度抗生素。

調研發現，近年來，長江流域雖加大整治力度，但有不少中下游的化工、製藥、中低端製造、畜禽養殖等類企業往上游或支流轉移，污染形勢嚴峻。

▲長江江豚。（圖／CFP）

「如果抗生素使用不嚴加管控，未來仍存增長趨勢。」南京水科院生態所高級工程師王智源認為，以長江幹流飲用水水源地抗生素分析為例，其「假持久性」能對水生生物產生慢性毒理效應，導致水生生物體內攜帶抗生素或產生抗性基因；長三角地區人類活動強度高、抗生素使用量大，抗生素污染防控形勢相比長江中上游更嚴峻。

因此，多位權威專家指出，當前對抗生素危害研究不夠，對抗生素濫用監管不足，導致目前江河湖庫水體抗生素含量嚴重偏高。因此專家呼籲當局，應盡快修訂標準、嚴控源頭，加強研究，管控長江流域的抗生素污染。