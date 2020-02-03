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親子

你買不到口罩的原因...　阿嬤撇住院愛孫2天狂搶50片！

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供，圖中口罩非當事口罩。）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

農曆年期間，DAHLIA因為腺病毒引發肺炎住院，鄰床是一名有相同症狀的男童，他的父母離婚，父親在深圳工作，平時由阿公阿嬤照顧，我對他們家的事情並不感興趣，這些都是阿嬤閒得發慌，跑來告訴其他兩床的。

我們剛入院的時候，口罩還沒有那麼難買，我在急診室仍能用10元買到2枚外科口罩，直到住了2、3天後，新聞開始出現排隊搶購口罩的畫面，在病房未24小時戴口罩的阿嬤，突然焦慮上身，直接留下小男孩，沿著台北車站周邊一帶找口罩，我看她來來回回進出數次，好不忙碌。

出院當天，她得意向我們展示一間間收來的戰利品，這兩天，她與老伴竟然已經集到超過50片口罩，都是3片一包，手工包裝的政府釋出口罩，無論我安撫她：「真的不用過於恐慌，留點給別人買！」

但她還是一臉無所謂地，打給男孩遠在台東的媽媽，要她「一起幫忙買口罩。」前一天，我才看她拒絕媽媽來探病的要求，現在又因為搶口罩，而厚著臉皮要求前媳婦幫忙買，我終於懂了什麼叫做：「沒事，就像陌生人！有事？我們還是一家人。」

甚至，阿嬤以「外面買不到口罩」為由，跟護理師要求拿1盒口罩給她，還好被護理師拒絕。

最可怕的是無知與恐慌。

民眾不相信政府，政府施行的方法也有問題，我認為目前防疫最需要補強的有這4點：

1、口罩領取實名制。

可參考衛生所發放疫苗的方式，健保過卡才能領取，一天一次或一週一次，不可重複索取，逾期自動放棄。

2、監督幼兒園、托育中心，違者暫時或永久停業處份。

您一定沒想到，現在還有隱匿流感、腸病毒不往上通報的幼稚園，簡單來說，就是怕停課、怕退費，面對這種投機取巧的業者，政府該強硬起來，嚴格管控幼稚園的防疫漏洞，除了落實通報學童健康情況，並建立孩子戴口罩習慣！違者採停業處罰，就無人敢不從。

3、對惡意囤積口罩、酒精等防疫用品者處高額罰款。

我們不得不感嘆，真的有不少人在發國難財，但其實醫療外科口罩，不能隨意在網路販售，但現在亂成一團，政府也無其他心力去處理這塊。

4、台商請主動隔離，勿以僥倖心態禍及家人！

阿嬤的兒子不是在深圳嗎？根據阿嬤說溜嘴，兒子是1月10日返台，當然，未主動通報囉～另一床請護理師去關心，但阿嬤堅稱兒子沒有發燒，不需要隔離，沒有強制手段，我們其他兩床也很無奈！這樣的人還有多少在外面趴趴走，真的讓人不敢想像。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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