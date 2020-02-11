亂！她有氣喘仍暖送口罩　卻收飢渴私訊要求額外販售

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

我現在知道店員們，面對口罩飢渴的民眾，是什麼感覺了。

鑑於現在市面上口罩一罩難求，我想藉由自己小小的力量，呼籲大家別恐慌，要相信世界頂尖的台灣醫療，所以日前我拿出成人、兒童口罩各25片，在焦糖綠玫瑰臉書粉專辦了一個抽獎活動，為求慎重，我還去買夾鏈袋跟牛皮紙袋分裝，期待將這份溫暖傳遞給對方。

出人意料地，90位有效留言中，竟然有高達60人選擇「純推不取」，僅參與支持打氣，慷慨放棄抽獎資格，把機會讓給更需要的人，並不吝留下對防疫團隊的讚美與鼓勵，這讓我感受到，在亂世之中，最難得可貴的擇善固執，也自豪自己的讀者群，有如此高貴的美德與素質。

我不是口罩商，也不是有錢人，但我怕破、怕髒，自費負擔郵資、夾鏈袋跟牛皮信封，看到留言後，感念著眾人們的愛與溫暖，於是決定再釋出一些存量，只要在截止前完成抽獎規則，都可以拿到這一份5片的口罩，從抽獎變人人有獎，這是對大家的棉薄心意。

但我卻在活動結束後、正在加緊封裝的時候，凌晨快2點，收到一封私訊，內容大略是他知道我有口罩，因為他母親要出國，所以希望我賣他一些。這讓我非常不舒服，因為若稍微有認真看文、長期追蹤我的讀者，勢必知道我有氣喘、常常生病，DAHLIA則遺傳過敏體質，容易感冒。

我們長期戴口罩，所以留有10盒左右，一天2個，用量也不小，在這個不知道何時才能解禁的時候，我拿大人、小孩各1盒出來，都已經很緊縮了，何況依照我們的身體狀況，我沒有義務分享，現在呢？因為我家還有口罩，就可以這樣盯著嗎？

原本希望能鼓勵大家、傳遞溫暖，但今天有不遵守抽獎規則、想作弊的，也有來覬覦我其他存量的，這究竟怎回事？或許，他們只想到：「反正妳還有，我問問而已，敢問有機會！」但聽在我耳裡呢？有想過我的感受嗎？為何好事變憾事？難道是被狼性洗腦了嗎？

最後，再次呼籲！請您口罩「夠就好，不要囤過頭」，別人沒防禦，也會造成您致病的風險，若有人願意主動與您分享口罩，請珍惜他這純粹的善意。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。