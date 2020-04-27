　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

幸福五月天！　「零脂肪」冰淇淋蛋糕讓媽媽吃出最新鮮　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲小紅帽義式冰淇淋。（圖／記者翁伊森攝）

▲小紅帽義式冰淇淋琳琅滿目，讓大人小孩都每樣都想試看看。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

母親節快到啦！今年受到新冠疫情影響，相信許多人選擇在家享受母親節大餐，也在思考搭配各式樣甜點。嘉義市「小紅帽義式冰淇淋」特別推出具備茶香、果香、OREO巧酥及花生芋頭，等4款不同特色母親節冰淇淋蛋糕。每款蛋糕還可以同時吃到7種不同口味冰淇淋，讓全家人一起甜蜜祝福媽媽，母親節快樂！

▲小紅帽義式冰淇淋。（圖／小紅帽義式冰淇淋攝）。

▲小紅帽義式冰淇淋因應疫情推出母親節蛋糕宅配。（圖／小紅帽義式冰淇淋提供）。

由於今年的母親節恰巧碰上新冠疫情，嘉義市興業西路「小紅帽義式冰淇淋」順勢推出冰淇淋蛋糕宅配，標榜新鮮食材做成的冰淇淋店每顆8吋蛋糕只要880元，超划算組合吸引不少民眾預約嘗鮮。

▲小紅帽義式冰淇淋。（圖／記者翁伊森攝）

▲小紅帽義式冰淇淋老闆娘郭素蜜堅持最新鮮。（圖／記者翁伊森攝）。

「小紅帽」開業七年多，「吃出原味，吃到最新鮮」是老闆郭素蜜投入冰品業的初衷，標榜新鮮食材入冰，以百分百純原汁方式加入冰品。舉凡嘉義水上香瓜甜姐兒、蓮子，中埔荔枝，或是阿里山香糖，小米酒、山葵及茶葉，還是鹿草西瓜，民雄鳳梨火龍果所做成的「彩色冰淇淋」，就像是水彩畫盤上各式樣畫液，琳瑯滿目的輪番在她的冰淇淋櫃中吸引民眾眼球。

▲小紅帽義式冰淇淋。（圖／記者翁伊森攝）

▲小紅帽義式冰淇淋，看得出各式樣食材做成的冰淇淋，也吃到最新鮮原味。（圖／記者翁伊森攝）

郭素蜜說，自家冰淇淋採雪酪工法製成，重點是零脂肪，相當健康而且吃得出原味。甚至坊間治療嘴破有用的奇異果她也拿來「做冰」，就有不少顧客買給自己孩子吃，原因是孩子不敢吃奇異果，卻愛吃她的「奇異果冰淇淋」，如願的吃完冰後，嘴破也好了!

▲小紅帽義式冰淇淋。（圖／記者翁伊森攝）

▲冰淇淋櫃前站滿挑冰的顧客。（圖／記者翁伊森攝）

▲小紅帽義式冰淇淋。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義縣議員林緗亭(圖左)為該店常客，特愛口感清爽的「恐龍蛋」。（圖／記者翁伊森攝）

該店常客嘉義縣議員林緗亭表示，自己推薦由阿里山樹番茄做成的「恐龍蛋」，外表像恐龍蛋的樹番茄打入冰品，口感吃起來酸酸的很清爽，更沒有冰淇淋厚重甜膩感覺。據了解，該款冰淇淋因為吃的到蕃茄籽，更因側切就像精品「Gucci」LOGO，是不少少女名媛指名的小清新冰品。

▲小紅帽義式冰淇淋。（圖／記者翁伊森攝）

▲小紅帽義式冰淇淋菜單。（圖／記者翁伊森攝）

店家電話:(05)235-2016


地址:嘉義市興業西路396號


營業時間：中午12點~晚上8點


公休日：星期一、星期二 (逢國定假日取消公休日)

宅配服務https://forms.gle/27mqWB35M2Zc6ruy7

►有75%酒精，必備必買必囤！！

ET快訊
野生2藝人坐路邊喝咖啡！　0偽裝被拍…網驚：緋聞傳好多年了
揭羅志祥獨寵內幕！她神預言：當女友在管…愷樂：一直只是兄妹
出遊先看這App！234個地點可查現有人潮　夜市、風景區都有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

熱心LED業者　贈送埔里中心碑消防分隊「紫外線殺菌燈」

全球唯一企業女壘台中開打　盧秀燕再度登上WBSC官網獲肯定

比玉荷包早　微酸觸動「艷荔」荔枝上市了

幸福五月天！　「零脂肪」冰淇淋蛋糕讓媽媽吃出最新鮮　

防疫也要小確幸　屏東演藝廳推「屏東i show」線上節目

口罩掛耳線過短「痛到靠北阿」　宜蘭縣即日起衛生所等地受理更換至5月9日

台南市北區千畦種子館遭人潑紅漆　警告意味濃

借錢給女義工並誆稱神明要2人發生性關係　老翁被拒竟持棍傷人被提告

嘉義市淘汰老舊機車達成率全國第一　換購電動車最高可領2.2萬

睽違21年再奪冠！台東青少棒隊左投奏效　桃園5連霸冠軍夢碎

錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了

愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

愷樂深夜向周揚青道歉「誠心說對不起」　爸爸9年前逼問羅志祥：何時下聘？

台中身障父女谷關擺攤遭歧視　被嗆「社區沒出矮ㄟ」：很心酸

新手爸火噬亡...目睹「老公被抬出」　她哭斷腸緊捏雙手：孩子才剛1歲

錢櫃大火釀5死！消防隊長曝「5項消防設備全關」：嚴重人為疏失

林森錢櫃大火！他受不了濃煙「整個人掛牆外」…受困者窗外狂甩外套求救

熱心LED業者　贈送埔里中心碑消防分隊「紫外線殺菌燈」

全球唯一企業女壘台中開打　盧秀燕再度登上WBSC官網獲肯定

比玉荷包早　微酸觸動「艷荔」荔枝上市了

幸福五月天！　「零脂肪」冰淇淋蛋糕讓媽媽吃出最新鮮　

防疫也要小確幸　屏東演藝廳推「屏東i show」線上節目

口罩掛耳線過短「痛到靠北阿」　宜蘭縣即日起衛生所等地受理更換至5月9日

台南市北區千畦種子館遭人潑紅漆　警告意味濃

借錢給女義工並誆稱神明要2人發生性關係　老翁被拒竟持棍傷人被提告

嘉義市淘汰老舊機車達成率全國第一　換購電動車最高可領2.2萬

睽違21年再奪冠！台東青少棒隊左投奏效　桃園5連霸冠軍夢碎

李玉璽變身型男主廚 《RUN新聞》教你做居家防疫好料理

烤肉蛋餅卡滋酥脆！高雄人才知道的私房早餐　10元紅茶超佛心

李連杰罕曝老婆利智「逆齡顏值」　正妹女兒「深V露溝戰袍」搶鏡

金正恩家族「嘔心尋不死秘方」　找20歲青年換血…還創萬壽無疆中心研究！

遊樂園充氣城堡「被大風吹翻」…當場壓埋6玩耍幼童　媽目睹慘叫：救命啊！

商辦不是每區都夯！桃園交易量年增1倍　六都僅台中需求「倒退嚕」

耐重測試員！橘貓「口袋溢出」巡視梅園　網：正宗的阿嬤孫子

高房價迫流離失所！一家6口擠旅館雙人房「不知明天睡哪裡」

BL片《親愛的初戀》有續集！首支預告「白色汁液噴滿身」賽門又迷倒新的鮮肉

羅德曼在喬丹紀錄片中談NBA對抗性　「30年前把人揍一頓還不會領T」

密集恐懼慎入！南投女不敢去醫院：怕染新冠…屁股狂長「白膿蟲卵」隨時爆

地方熱門新聞

嘉義市淘汰老舊機車　達成率全國第一

嘉市義勇特搜移訓屏東　意外救回女泳客

嘉義公園石斛蘭盛開　五月中前最佳賞花期

阻桃園5連霸　台東青少棒獲亞太中華代表權

「痛到靠北阿」！口罩掛耳線過短即日受理更換

台東縱谷沿線鄉鎮傳稻熱病「整片焦黃」農民憂

老翁誆稱神明要發生性關係被拒竟持棍傷人被提告

不補助老人健保　民眾多付5千元

千畦種子館遭人潑紅漆警告意味濃

台中侏儒父女露面了　首談擺攤遭歧視

花壇3樓透天厝火警　母子嗆傷

味全故事行銷　木崗牧場被爆虛擬

比玉荷包早　「艷荔」荔枝上市了

零脂肪冰淇淋蛋糕吃出最新鮮

更多熱門

相關新聞

《小紅帽》「性別歧視」遭下架！

《小紅帽》「性別歧視」遭下架！

小時候大家可能都讀過這各種童話書籍，但最近西班牙巴塞隆納卻有所學校以「有性別歧視疑慮」為理由，刪除了圖書館內約200本兒童讀物，當中包括《小紅帽》和《睡美人》。

改編小紅帽邀大野狼到阿嬤家作客

改編小紅帽邀大野狼到阿嬤家作客

狗狗敲門誇張變形　主人笑到崩潰

狗狗敲門誇張變形　主人笑到崩潰

開箱好市多冰淇淋被雷！內行人解答

開箱好市多冰淇淋被雷！內行人解答

猶如哈利波特屋般的埔里冰淇淋店

猶如哈利波特屋般的埔里冰淇淋店

關鍵字：

小紅帽義式冰淇淋零脂肪

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

愷樂停錄《娛百》1個月40萬飛了！　觀眾喊拒看

人妻偷吃同事讚：1天5次都可以！夫見「亂射」崩潰

愷樂道歉後...周揚青首發聲「1符號」曝光「屠豬」行動下一步！

桃園男家中遭割喉亡！父母見屍掩護：摔死的

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

羅志祥喜歡愷樂什麼？十指緊扣影片曝光

周揚青氣罵羅志祥：活該！　首曝分手前一天狀況

周揚青爆愷樂有男友　「當砲友的我就不留情面」

南韓再曝光金正恩現況：健康活著

茵芙掀「家暴內幕」！右眼大片瘀血…藥師急打求助專線

要送轎車當禮物！錢櫃歡唱生日成忌日　他認屍跪地哭喊

34歲男遭錢櫃惡火吞噬　生前最後通話曝

即／錢櫃惡火釀5死　起火點曝光

揭羅志祥獨寵愷樂內幕！

金正恩若過世　李雪主「淒涼下場」曝

更多

最夯影音

更多
錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了

錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了
愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面