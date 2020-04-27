幸福五月天！　「零脂肪」冰淇淋蛋糕讓媽媽吃出最新鮮　

▲小紅帽義式冰淇淋琳琅滿目，讓大人小孩都每樣都想試看看。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

母親節快到啦！今年受到新冠疫情影響，相信許多人選擇在家享受母親節大餐，也在思考搭配各式樣甜點。嘉義市「小紅帽義式冰淇淋」特別推出具備茶香、果香、OREO巧酥及花生芋頭，等4款不同特色母親節冰淇淋蛋糕。每款蛋糕還可以同時吃到7種不同口味冰淇淋，讓全家人一起甜蜜祝福媽媽，母親節快樂！

▲小紅帽義式冰淇淋因應疫情推出母親節蛋糕宅配。（圖／小紅帽義式冰淇淋提供）。

由於今年的母親節恰巧碰上新冠疫情，嘉義市興業西路「小紅帽義式冰淇淋」順勢推出冰淇淋蛋糕宅配，標榜新鮮食材做成的冰淇淋店每顆8吋蛋糕只要880元，超划算組合吸引不少民眾預約嘗鮮。

▲小紅帽義式冰淇淋老闆娘郭素蜜堅持最新鮮。（圖／記者翁伊森攝）。

「小紅帽」開業七年多，「吃出原味，吃到最新鮮」是老闆郭素蜜投入冰品業的初衷，標榜新鮮食材入冰，以百分百純原汁方式加入冰品。舉凡嘉義水上香瓜甜姐兒、蓮子，中埔荔枝，或是阿里山香糖，小米酒、山葵及茶葉，還是鹿草西瓜，民雄鳳梨火龍果所做成的「彩色冰淇淋」，就像是水彩畫盤上各式樣畫液，琳瑯滿目的輪番在她的冰淇淋櫃中吸引民眾眼球。

▲小紅帽義式冰淇淋，看得出各式樣食材做成的冰淇淋，也吃到最新鮮原味。（圖／記者翁伊森攝）

郭素蜜說，自家冰淇淋採雪酪工法製成，重點是零脂肪，相當健康而且吃得出原味。甚至坊間治療嘴破有用的奇異果她也拿來「做冰」，就有不少顧客買給自己孩子吃，原因是孩子不敢吃奇異果，卻愛吃她的「奇異果冰淇淋」，如願的吃完冰後，嘴破也好了!

▲冰淇淋櫃前站滿挑冰的顧客。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義縣議員林緗亭(圖左)為該店常客，特愛口感清爽的「恐龍蛋」。（圖／記者翁伊森攝）

該店常客嘉義縣議員林緗亭表示，自己推薦由阿里山樹番茄做成的「恐龍蛋」，外表像恐龍蛋的樹番茄打入冰品，口感吃起來酸酸的很清爽，更沒有冰淇淋厚重甜膩感覺。據了解，該款冰淇淋因為吃的到蕃茄籽，更因側切就像精品「Gucci」LOGO，是不少少女名媛指名的小清新冰品。

▲小紅帽義式冰淇淋菜單。（圖／記者翁伊森攝）

店家電話:(05)235-2016



地址:嘉義市興業西路396號



營業時間：中午12點~晚上8點



公休日：星期一、星期二 (逢國定假日取消公休日)

宅配服務https://forms.gle/27mqWB35M2Zc6ruy7

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