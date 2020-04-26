睽違21年再奪冠！台東青少棒隊左投奏效　桃園5連霸冠軍夢碎

▲台東相隔21年終於抱回謝國城盃全國青少棒錦標賽冠軍盃。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

今年謝國城盃全國青少棒錦標賽冠軍戰，台東縣卑南國中26日與桃園市新明國中二度相逢，靠著黃宇耀、黃錦豪兩名左投封鎖，終場以3比1獲勝，相隔21年終於抱回謝國城盃全國青少棒錦標賽冠軍盃，阻止尋求五連霸的桃園市新明隊，並將代表國家參加7月1日到7日在香港舉行的世界少棒聯盟13-14歲組亞太區次青少棒錦標賽。

台東縣隊總教練黃貴裕在賽前觀察桃園市不擅長打左投，因此，此戰特別派左投進行壓制，也收到不錯的效果。其中，先發投手黃宇耀5局投完退場，中繼選手黃錦豪登板接力，雖在6局上一度遭遇滿壘局面危機，不過終於適時化解危機，後援2局無失分守住勝利，台東縣阻擋桃園5連霸，自首屆1999年獲得冠軍後，台東縣再度封王，另外張峻瑋榮獲大會投手獎，黃宇耀獲得大會MVP。

▲台東隊靠著黃宇耀、黃錦豪兩名左投封鎖打擊攻勢，終場以3比1獲勝，奪得冠軍。

台東縣曾在1999年拿下謝國城盃青少棒賽冠軍，當時謝國城盃為小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽國內選拔賽，後改為LLB國內選拔賽，此次為台東縣首度拿下LLB次青少棒賽中華代表權。睽違21年再奪冠，卑南國中游數珠校長及總教練黃貴裕謝謝表示，擊敗桃園市一直是球隊的目標，一舉拿下冠軍及代表權也特別感動。

縣長饒慶鈴在獲悉卑南國中奪冠消息後特別高興及讚賞，對於選手們迎戰尋求5連霸的桃園市新明國中，能夠絲毫無畏懼，並且積極應戰搶分，選手及教練們的辛勞與戰術運用要給予肯定，希望回校後能夠針對這次比賽缺失做檢討，繼續加強訓練，能夠拿下亞太區代表權進軍世界奪冠。

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