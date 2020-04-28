大陸第4種疫苗獲批臨床試驗！　已建好廠房「預計年產達1億劑」

▲各國都加快疫苗研發速度。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家衞健委週二（28日）公布，過去一日新增6宗新冠肺炎確診病例，3宗境外輸入病例分別來自上海和內蒙古，3宗本地個案由黑龍江通報。截至當日凌晨零時，共累計確診82,836例、4,633人死亡。此外，大陸27日再宣布，大陸研發第4種針對新冠肺炎的疫苗進入臨床試驗階段。

國藥集團中國生物技術股份有限公司（下稱「中國生物」）週一（27日）公布，旗下北京生物製品研究所研發的新冠滅活疫苗獲得大陸國家藥監局臨床試驗批件，28日將在河南正式啟動臨床試驗。

據悉，這種疫苗是「中國生物」第二個獲批臨床的新冠滅活疫苗，由北京生物製品研究所和中國疾病預防控制中心病毒病預防控制所共同研發。加上軍事科學院軍事醫學研究院陳薇院士團隊研發的腺病毒載體重組新冠病毒疫苗、北京科興中維生物研發的新冠滅活疫苗，大陸已有4個新冠疫苗獲批進入臨床試驗階段。

「中國生物」也在北京建成了新冠病毒疫苗生產廠房，預計年產量可達1億劑，具備了滿足大規模緊急使用和常規接種的生產條件。

中國醫藥生物技術協會副會長楊曉明表示，疫苗研製之所以採用多個團隊、多個研製路線方式並行，是為了可以及早研製出能夠抗擊疫情的疫苗。

►戴口罩也要記得保養