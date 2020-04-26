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傳周揚青爸是國企老總！鄉民納悶「網路上找嘸資料」…網曝：查不到才可怕

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▲▼周揚青。（圖／翻攝自周揚青IG）

▲IG擁有192萬人追蹤，大家對她的背景相當好奇。（圖／翻攝自周揚青IG）

記者黃可昀／綜合報導

周揚青向來風格直率、大方，近日來的霸氣言論更被網友形容是天不怕地不怕，她的超硬背景也跟著被挖出。有網友好奇，據傳周揚青的爸爸是國企老總，但在網路上卻「查不到名字」，讓他很納悶，為何身為國家企業的大人物在網路卻不留一點痕跡。

原PO在PTT表示，「現在網路那麼發達，況且中國又到處都實名制」，加上北京的國企不到400家，其中一半都是透明的上市公司，老闆是誰、高階主管的名單應該都查得到，唯獨網路盛傳的「周揚青爸爸」名字查不到。

請繼續往下閱讀...

他也提到，一般國企底下的員工都很多，加上周揚青屬於知名度高的公眾人物，員工應該都會知道老闆有個網紅女兒，怎麼可能事件爆發後，完全沒人發文討論八卦，「另外，國企的董事長，那就是黨的人，一般是當過官的（台灣也是這樣）且屬於任期制」，凡走過必留下痕跡，網路上卻完全查不到任何周揚青爸爸的資料，這點讓他想不透，「我不是懷疑她爸財富，而是針對爸爸名字及國企名稱不為人知感到納悶。」

▲▼周揚青外婆住北京西單。（圖／翻攝自微博）

▲周揚青外婆住北京西單。（圖／翻攝自微博）

網友指出，就是因為背景太強大，一般鄉民才無法輕易查到，「愛的迫降有說，履歷背景欄空白的人最可怕」、「就是有背景才查不到啊」、「看到豬入蝶立刻跪著道歉就知道真的不好惹」、「黨不給你查的，你查不到」、「厲害的就是沒人爆得出身世」、「就是這樣才恐怖啊....而且...挖她家幹嘛啊。」

有網友挖出周揚青微博2011年的貼文，發現她爸爸以前是軍人，外婆家還在北京西單的老佛爺百貨旁，目前價值粗估超過人民幣1億元（約台幣4.25億）。其他人紛紛留言，「真的硬」、「家在西單的話蠻屌的，那邊是商業區耶，房價非常非貴」、「再幫補充下，在北京有70幾間房， 喜歡吃家附近的甜點店後來吃到變股東。」

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